VIDEO / Maccabi Tel Aviv pobjednik izraleskog derbija u Euroligi

U prvom susretu trećeg kola košarkaške Eurolige na neutralnom terenu u Sofiji je odigran izraelski derbi, a Maccabi Tel Aviv je pobijedio gradskog rivala Hapoel sa 103:90.

Bio je to prvi poraz Hapoela nakon dvije pobjede i prva pobjeda Maccabija nakon startna dva poraza. Stopostotni s dvije pobjede tako su u Euroligi ostali Valencia i Žalgiris.

Izraelski derbi bio je posve izjednačen do posljednje četvrtine. Tada je Maccabi pobjegao na dvoznamenkastu prednost i time prokrčio put do premijernog slavlja.

Lonnie Walker bio je prvi strijelac Maccabija s 20 poena, a tome je dodao četiri asistencije i dva skoka. O’Shae Brissett je postigao 19 poena uz jednu asistenciju i četiri skoka. Prvo ime Hapoela bio je Elijah Bryant koji je postigao 18 poena uz tri skoka.