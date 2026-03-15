VIDEO / Jokić sjajnim potezom oduševio našeg komentatora: ‘Pošaljite ga na dunk contest!’

Srpski košarkaš Nikola Jokić oduševio je jednim potezom našeg komentatora Ivana Mihovila Klarića u okršaju protiv Dončićevih LA Lakersa. Jokić je kod vodstva Lakersa 79:74 presjekao loptu, sam poletio u kontru i fantastično zakucao. Komentator SK je zaključio: 'Pošaljite ovog čovjeka na dunk contest!'

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.