VIDEO / Fenomenalni Dončić napravio nešto što je dosad viđeno samo dvaput u Lakersima

LeBron James dodao je 28 poena, sedam skokova i 10 asistencija, a Lakersi su u posljednjoj četvrtini prelomili susret s 41:29.

VIDEO / Maestralni Jokić u novoj pobjedi Denvera oborio rekord legendarnog Kareema Abdul-Jabbara

Utah se približio na 130:134, no Dončić je ključnom asistencijom pronašao Jaxsona Hayesa za potvrdu pobjede. Hayes je ubacio 16 poena bez promašaja (7/7) i protiv Jazza ima savršen šut – 26/26 u šest utakmica. Dončić je večer zaključio i s pet ukradenih lopti te samo jednom izgubljenom.

Time je postao tek drugi igrač u povijesti Lakersa s triple-doubleom od 45 ili više poena, nakon Elgina Baylora koji je to napravio dvaput. Za Jazz je Keyonte George zabio 33 poena, dok je rookie Ace Bailey dodao 19. Utah je igrao bez Laurija Markkanena, a Lakersima su nedostajali Deandre Ayton i Austin Reaves.