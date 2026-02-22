VIDEO / Baskonia šokirala Hezonjin Real i osvojila Kup kralja nakon 17 godina, pogledajte slavlje navijača

Podijeli :

U finalu košarkaškog Kupa kralja Baskonia je nadigrala Real Madrid Marija Hezonje sa 100:89. Madriđani tako nisu uspjeli iskoristiti preokret koji su izveli na pogon Hezonje u polufinalu protiv domaće Valencije. Nijedan igrač na parketu za Real nije zabio više od 15 poena, a najbolji u redovima kluba iz glavnog grada Španjolske ponovno je bio Hezonja s točno 15 poena, tri skoka i tri asistencije. Kod Baskonije je najbolji bio bivši NBA igrač i francuski reprezentativac Timothe Luwawu-Cabarrot s 28 poena. Baskonia je ovim slavljem došla do svog prvog trofeja Kupa kralja nakon 2009. godine kada su pod imenom TAU Ceramica svladali Unicaju sa 100:98.

“Kraljevski klub”, vodeći u španjolskom prvenstvu, vodio je veći dio susreta, ali je Baskonia okrenula rezultat u zadnjoj četvrtini koju je dobila s 33:17.

“Igrali smo dobro sve do posljednje četvrtine,” izjavio je Realov trener Sergio Scariolo.

“Tada smo znatno smanjili našu obrambenu učinkovitost. Dopustili smo previše poena u reketu i u igri jedan na jedan. Ponavljam, tijekom trideset i nešto minuta ukupno smo bili dobri zahvaljujući napadu. Kada smo u tome pali, Baskonia je postizala lake koševe. Čestitam im jer su to odigrali vrlo dobro,” dodao je.

Najbolji strijelac ekipe iz Baskije bio je Timothe Luwawu-Cabarrot s 28 poena. Time je postao najbolji strijelac Baskonije u finalima Kupa, srušivši rekord bivšeg hrvatskog igrača Velimira Perasovića koji je bio zabio 25 poena Barceloni u finalu 1994. godine.

Baskonia je u nedjelju sedmi put osvojila Kup dok je Real Madrid ostao na 29 naslova.

“Ponekad se u sportu dogode ove neočekivane stvari,” izjavio je Baskonijin predsjednik Josean Querejeta. “S kratkom rotacijom, pobijedili smo jednu od najboljih momčadi u Europi, te nakog dugo vremena osvojili trofej,” dodao je.

