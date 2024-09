Unicaja šokirala Real, Madriđani bez Hezonje izgubili u finalu Superkupa

Podijeli :

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver

Unicaja je u finalu španjolskog Superkupa svladala favorizirani Real (90:80). Momčad iz Malage osvojila je prvi trofej u povijesti kluba u ovom natjecanju pobjedom nad Madridom.

Unicaja je od početka velikog finala krenula furiozno, povela protiv moćnog rivala čak 12:0! Na semaforu je sredinom prve četvrtine pisalo 21:5 za momčad iz Malage, a nakon 10 minuta igre 32:19. Unicaja se nije predavala ni u drugoj dionici, ponovno je dvaput došla do maksimalnih plus 16, a Real nije imao rješenja.

Ipak, momčad trenera Matea Chusa predvođena Facundom Campazzom i Džananom Musom do kraja poluvremena smanjila je zaostatak na četiri koša razlike. Očekivalo se da će kraljevski klub zaigrati ozbiljnije i napraviti preokret, ali je motivirani protivnik preko raspoloženih Kendricka Perryja i Yankuba Sime stigao do plus 14 (61:47).

Razigran je bio i čuvar Unicaje Kameron Taylor, a Madriđani su u završnici treće dionice krenuli spašavati što se spasiti moglo, približili su se na pet koševa zaostatka (63:68). Suparnik je tada odmakao na 9 koševa razlike, no iskusni Sergio Llull, Usman Garuba, Edy Tavares i Andre Feliz krenuli su na sve ili ništa. No, Kameron Taylor i Tyler Kalinoski nisu dopustili preokret, dokrajčili su šokiranog suparnika i zasluženo slavili.

Mario Hezonja nije bio u sastavu Real Madrida, iako je igrao u polufinalu, a Unicaja je po prvi put u svojoj povijesti osvojila španjolski Superkup.