U ludoj utakmici Dončićev Dallas izgubio od Zupčevih Clippersa

AP Photo/Lindsey Wasson via Guliver

Košarkaši Los Angeles Clippersa uspjeli su poravnati omjer u pobjedama protiv Dallas Mavericksa na 2:2 u prvom krugu doigravanja NBA lige 116:111 gostujućom pobjedom u četvrtoj utakmici, a hrvatski reprezentativni centar Ivica Zubac u toj je pobjedi sudjelovao sa 13 koševa, četiri skoka te po jednom asistencijom, osvojenom loptom i blokadom.

Zubac je na terenu proveo 30:16 minuta uz šut za dva 6-11 dok je slobodna bacanja gađao 1:2.

Bila je to nesvakidašnja utakmica u kojoj su Clippersi zahvaljujući fantastičnom šutu za tricu poveli sa 55:24 sredinom druge četvrtine. No, onda se “upalio” Kyrie Irving koji je serijom svojih koševa uspio smanjiti na 66:49 do poluvremena. U nastavku je prednost Clippersa nastavila padati sve do 78:76 pred kraj trećeg dijela da bi u četvrtoj četvrtini Clippersi ponovno pobjegli na 92:81. Ipak, Irving je još jednim udarom vratio Mavse u igru te nevjerojatnim ubačajem preko trojice suparnika čak i dovesti svoju momčad u vodstvo 105:104 2:13 minuta prije kraja. Uslijedila je nemoguća trica Paula Georgea za novo vodstvo Clippersa, a onda je James Harden s nekoliko preciznih prodora i polaganja odveo dvoboj u mirne vode za goste.

George i Harden su utakmicu okončali sa po 33 ubačaja za Clipperse, dok Mavsima nije bilo dovoljno 40 poena Irvinga te “triple-double” Luke Dončića od 29 poena i po 10 skokova i asistencija.

Prolazak dalje osigurat će momčad koja prva ostvari četiri pobjede, a peta utakmica je u Los Angelesu u noći sa srijede na četvrtak.