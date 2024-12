Tomislav Mijatović za SK otkrio jednu tajnu te nahvalio jednog igrača kao nikad

Podijeli :

nordphotoxGmbHx xEngler via Guliver

Mladi hrvatski stručnjak Tomislav Mijatović radi sjajan posao kao glavni trener na klupi moćnog turskog kluba Anadolu Efes.

Podsjetimo, tijekom prošle sezone, kad je klub zahvalila kriza i serija poraza, Tomislav Mijatović na molbu čelnika kluba preuzeo je prvu momčad. Plan je bio da to bude privremeno, ali ubrzo je – na inzistiranje igrača – imenovan glavnim trenerom.

Koliko je Mijatović omiljen u Istanbulu – kod navijača, igrača i čelnika kluba – teško je riječima opisati. Naime, za ovog 48-godišnjeg Zagrepčanina Istanbul je njegov grad još od 2010. godine kad je stigao kao pomoćnik hrvatskom stručnjaku Velimiru Perasoviću.

Prije toga je stasao kao trener u Ciboni gdje je ‘učio zanat’ od Ace Petrovića, Jasmina Repeše, Nevena Spahije, Dražena Anzulovića, Joke Vrankovića, Velimira Perasovića…

Za Sport Klub se prisjetio svojih početaka i svih trenera s kojima je surađivao kojima je neizmjerno zahvalan:

“Još iz vremena Cibone radio sa svim velikim imenima u hrvatskoj košarci kako kroz Cibonu tako kroz reprezentaciju. I s Perasom, i sa Spajkijem, i sa Jaskom, i sa Acom, i sa Zulom, i sa Jokom. Tako da to je bila jedna stvarno plejada uspješne suradnje, povrh toga jedna sjajna suradnja sa gospodinom Vladimirom Vanjkom, kao jednom učiteljskom figurom, pogotovo u toj ranoj fazi, dok je još bio zajedno s nama u reprezentaciji u prvoj fazi. Tako da je to stvarno bila jedna lijepa suradnja sa velikim i važnim hrvatskim trenerskim imenima koja su mi svojim znanjem i iskustvom – a danas prijateljstvom i savjetima i lijepim porukama uvijek pomagali. Otkrit ću vam jednu tajnu: pomažu mi i dan danas jer smo tu jedni za druge i to je zapravo jedna prekrasna stvar.”

U Istanbul ste stigli iz ‘vaše Cibone’ prije 14 godina kao pomoćnik Velimiru Perasoviću, a danas ste glavni trener. Kako je išao vaš put do klupe prve momčadi?

“To mi je bila velika prilika za nastavak rada na dogradnji te suradnji s ogromnim trenerskim imenima u Europskoj, a i svjetskoj košarci. Naravno s Perasom sam u dva navrata surađivao u Efesu, a isto tako sam surađivao s pokojnim Dudom Ivkovićem, zatim s Ergenom Atamanom s kojim sam dva puta bio Prvak Europe, zatim Oktayem Mahmutijem, Iliasom Zourosom… Stvarno velika čast i zadovoljstvo za moju nadogradnju te što mi je Efes dao priliku da rastem kao pomoćni trener i kao glavni trener naše razvojne ekipe te na koncu trenutačno kao glavni trener prve ekipe.”

Jeste li po dolasku u Istanbul očekivali kako ćete postati glavni trener, je li to bio vaš cilj?

“Po samom dolasku u Efes nikad nisam razmišljao, nisam imao nekakvu ideju ili fiksaciju u glavi da moram biti glavni trener. Bio sam jako zadovoljan i radio sam na visokom nivou Eurolige sa, rekao sam ranije, vrhunskim igračima. Radio sam u vrhunskom sustavu i kao takav sam apsolutno bio super ispunjen sa svom funkcijom i ulogom. Da nije bilo tako, ne bih bio pomoćni trener ukupno skoro 21 godinu, tako da me ta funkcija apsolutno ispunjavala. Bio sam jako sretan i radio sam 24 sata taj posao, ne razmišljajući o idućem koraku, nego sam samo želio učiti, raditi, nadograđivati i pomagati svojom funkcijom, svojim znanjem, radom, zalaganjem, naravno boljitku ekipe i pobjedama.”

Poznato je kako imate veliku podršku čelnika kluba, ali i igrača koji su inzistirali da postanete glavni trener. Koliko vam to znači?

“Uvijek sam imao sjajan odnos s igračima i na to sam jako ponosan. Kad su gospodin predsjednik te naš tadašnji glavni menadžer donijeli odluku da budem privremeni trener, te nakon toga i glavni trener prve ekipe, to mi je puno značilo. Naravno, isto tako mi je puno značila i podrška igrača u tom trenutku, a i dalje mi jako, jako puno znači. Ovo je ekipa sportaša, ovo je jedan zajednički projekt i mi smo u ovome svi zajedno, tako da to mi to sve jako, jako puno znači. I uvijek će mi značiti.”

Povratkom u momčad vašeg najvažnijeg igrača Shanea Larkina, koji je bio ozlijeđen, zaredali ste pobjedama. Pali su redom prvak Europe Panathinaikos te nakon toga Zvezdu i Partizan?

“Kao što sam rekao, ovo je momčadski sport i mi smo jako sretni što se naš franšizni igrač Larkin vratio u momčad nakon gotovo dva mjeseca izbivanja, i to u dva navrata. Međutim, ja sam svojim igračima govorio kako rade sjajan posao te kako su nadoknadili njegov izostanak svojim zalaganjem, svojim ekstra radom i svim mogućim aspektima naše igre kako bi nam pridonijeli u nekim velikim pobjedama koje su se dogodile u ovom periodu. Pa čak i kad Shanea Larkina nije bilo. Jako mi je drago i jako sam sretan zbog toga što je sa Shaneovim povratkom cijela ekipa ponovo zajedno i možemo pokazati svoj puni potencijal za koje vjerujemo da je jako veliki. Daj Bože uz zdravlje i malo sportske sreće to nas može dovesti jako daleko.”

Za kraj nas zanima je li ova sezona Eurolige najneizvjesnija u zadnjih 15-20 godina? Naime, jako je teško predvidjeti koje ćemo četiri momčad gledati na Final Fouru jer ostaje dojam da svatko svakoga može pobijediti?

“Euroliga je definitivno jedno od najzanimljivijih i najboljih sportskih natjecanja, naravno uz NBA ligu. Ovaj nivo je i za publiku, i za Sport Klub televiziju, i za medije, te za nas koji smo privilegirani sudjelovati u Euroligi, velika čast i zadovoljstvo. Svaki dan morate biti na maksimalnom nivou, svaki trening mora biti na maksimalnom nivou. Morate imati sjajnu podršku u svakom pogledu. Po mom mišljenju Euroliga se iz godine u godinu toliko diže da je ove sezone stvarno teško bilo što predvidjeti. Sve su ekipe po snazi podjednako blizu. Ja od početka sezone to govorim i stojim iza toga. Nikad nije bilo ovako da vi nijednu utakmicu ne možete odigrati sa 70% gasa. Svaka utakmica mora biti na 100% jer svaka ekipa igra 100% u svakoj utakmici. To se vidi po rezultatima ekipa u tjednu u kojem imate dva kola. Jedna utakmica je recimo pobjeda, a druga utakmica ne garantira baš ništa. Znači vi morate u drugoj utakmici biti još bolji, a imate samo dva dana za pripremu.”

Za kraj nas zanima koji su ciljevi Efesa i koliko daleko može ove sezone?

“Euroliga izvlači najbolje od svih nas, tako da smo svi maksimalno koncentrirani, ali i sretni što se možemo natjecati s najboljim ekipama u Europi. Dajemo u svakoj utakmici apsolutno sve od sebe i davat ćemo sve od sebe kako bismo dostigli naše ciljeve, a to je prije svega play-off Eurolige, pa onda idemo dalje.”

