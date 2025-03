Sve što trebate znati o “March Madness 2025.” i koji Hrvati imaju priliku pisati povijest! Niz je započeo Rimac

Podijeli :

AP Photo/Cliff Schiappa

Od četvrtka 20. ožujka u programu Sport Kluba ljubitelji košarke mogu pratiti završni turnir najboljih američkih sveučilišta. Kreće March Madness 2025!

Naslov prvaka brani sveučilište UConn Huskies (University of Connecticut), ali ove sezone stručnjaci ih ne vide među favoritima. Mogli bi lako ispasti već u drugom kolu gdje ih vrlo vjerojatno čeka jedan od prvih nositelja, a to je Florida.Podsjetimo, prošle sezone UConn Huskiesi nadigrali su u finalu Purdue Boilermakers, a za najboljeg igrača proglašen je Tristen Newton koji je ljetos preselio u NBA ligu gdje igra epizodnu ulogu.

Ono što je ljubiteljima košarke u Hrvatskoj posebno zanimljivo su svakako ‘naši’ igrači koji se bore za titulu sveučilišnog prvaka.Tako su završni turnir izborili 216 cm visoki Tomislav Ivišić (Illinois Fighting Illini), zatim njegov brat blizanac Zvonimir Ivišić (Arkansas Razorbacks) te Marino Dubravčić (Baylor Bears). Među ‘naše’ svakako spada i 22-godišnji Igor Miličić 208 cm visoki košarkaš koji igra za Tennessee Volunteerse (ima državljanstvo Poljske, op.a.). Treba reći kako blizanci Ivišić jako dobro kotiraju i kod NBA skauta jer njihov stil igre (osjećaj za dodavanje, razumijevanje igre…) te jako dobar šut za tri poena oduševljavaju stručnjake. Ako budu u pravom izdanju njihova sveučilišta mogla bi jako daleko.

Ono što je posebno zanimljivo jest podatak kako je još uvijek Davor Rimac ostao posljednji Hrvat koji se okitio NCAA naslovom. Rimac je to uspio 1994. godine kad je bio prvak s Arkansasom.

Dodajmo kako je 2015. godine tada 23-godišnji hrvatski košarkaš Duje Dukan sa sveučilištem Wisconsin poražen u finalu od Dukea 68:63 pred 71.149 gledatelja na stadionu Lucas Oil u Indianapolisu. Također, NCAA finale je igrao 2009. godine Goran Suton, košarkaš iz Bosne i Hercegovine koji ima hrvatsku putovnicu. Suton, koji je bio sjajan u finalu sa 17 koševa i 11 skokova, sa svojim Michigan State Spartansima poražen je od North Carolina Tar Heelsa 89:72.

Može li netko od aktualnih hrvatskih košarkaša ove sezone otići do kraja i ispisati povijest? Ako se pitaju stručnjaci – teško.

Idemo redom predstaviti najveće favorite:

PRVI NOSITELJI

Auburn Tigers

Regija: Jug

Omjer: 28-5

Iako su izgubili posljednje dvije utakmice u sezoni, Auburn je i dalje ozbiljan kandidat za NCAA naslov. Johni Broome (18,6 koševa, 10,6 skokova, 2,6 blokada po utakmici) jedini je pravi konkurent Cooperu Flaggu u utrci za Wooden Award (Igrač godine).

Duke Blue Devils

Regija: Istok

Omjer: 31-3

Mladi 37-godišnji trener Jon Scheyer, koji je na klupi naslijedio Mikea Krzyzewskog od kojeg je godina učio, uspio je doći do statusa prvog nositelja s jednom od najmlađih momčadi u Americi. Predvođeni 18-godišnjim Cooperom Flaggom, kojeg mnogi vide kao sigurni 1. izbor na NBA draftu, Blue Devilsi mogli bi doći do nove titule nakon 10 godina čekanja. Koliko je Cooper Flagg dominantan govori i podatak kako je u pet glavnih statističkih kategorija vodeći na svom sveučilištu (18,9 koševa, 7,5 skokova, 4,1 asistencija, 1,5 blokada i 1,2

ukradena lopta!). Mnogi će reći kako je riječ o jednom od najsvestranijih igrača u novijoj povijesti sveučilišne košarke.

Houston Cougars

Regija: Srednji zapad

Omjer: 30-4

Za mnoge stručnjake nije iznenađenje što je Houston ponovno kandidat za NCAA titulu. U posljednjih pet sezona pod trenerom Kelvinom Sampsonom uspjeli su stići do Final Foura, do Elite Eighta i do Sweet 16 faze. Ukratko, ovo je najbolja napadačka skupina Cougarsa koju je Sampson trenirao i uz male sreće mogli bi ponoviti uspjeh legendarnog Hakeema Olajuwona, Clydea Drexlera i društva koji su stigli do finala.

Florida Gators

Regija: Zapad

Omjer: 30-4

Trener Todd Golden i igrači, uz veliku podršku navijača, sanjaju kako će imaju sve za osvajanje prvog nacionalnog prvenstva od dvije uzastopne titule iz 2006. i 2007. godine. Mnogi se slažu kako je najbolji potez trenera bio premještaj Waltera Claytona Jr. (17,3 koša, 4,4 asistencije, 1,3 ukradene lopte, 37% trica) na poziciju playmakera (razigravača). Rezultat toga se vidi po omjeru pobjeda i poraza (30-4).

DRUGI NOSITELJI

Michigan State Spartans

Regija: Jug

Omjer: 27-6

Jase Richardson, sin Jasona Richardsona koji je bio freshman u momčadi Michigan Statea koja je 2000. osvojila posljednju nacionalnu titulu Big Tena, trenutačno je najbolji igrač za očevog bivšeg trenera, Toma Izza. Spartansi se muče u napadu (šutiraju 30,2% za tri poena!), ali su jedna od pet najboljih obrambenih momčadi u državi. Stručnjaci ESPN-a ih vide kao potencijalno iznenađenje.

Alabama Crimson Tide

Regija: Istok

Omjer: 25-8

Crimson Tide ulazi na završni NCAA turnir tjedan dana nakon pobjede u posljednjoj sekundi na gostovanju kod rivala Auburna u finalu regularnog dijela sezone. A taj isti Auburn jedan je od favorita za NCAA titulu.

Tennessee Volunteers

Regija: Srednji zapad

Omjer: 27-7

U vjerojatno najlošijoj utakmice ove sezone, Tennessee je poražen od Floride s 30 koševa razlike. Ali kad su igrali svoju najbolju košarku pobijedili su, mjesec dana kasnije, tu istu Floridu s 20 koševa razlike. Petu godinu u nizu Tennessee slovi kao jedna od najboljih obrambenih momčadi u NCAA ligi. Naravno, mnoge zanima kakvu će ulogu u nokaut utakmicama imati nadareni Igor Miličić čiji je otac nekada bio sjajan playmaker, a danas dobro kotira među trenerima.

St. John’s Red Storm

Regija: Zapad

Omjer: 30-4

Legendarni trener Rick Pitino uspio je po prvi puta još od 1992. osvojiti prvenstvo Big Easta u regularnoj sezoni. Ukratko, Pitino je uspio momčad predvođenu 198 cm visokim krilom RJ Luisom Jr. (18,1 koš, 7,1 skok, 1,4 ukradene lopte) pretvoriti u u kandidata za NCAA naslov.

TRENERI S NAJVIŠE NCAA TITULA

10 titula – John Wooden (1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975)

5 titula – Mike Krzyzewski (1991, 1992, 2001, 2010, 2015)[42]

4 titule – Adolph Rupp (1948, 1949, 1951, 1958)

3 titule –

Jim Calhoun (1999, 2004, 2011)

Bob Knight (1976, 1981, 1987)

Roy Williams (2005, 2009, 2017)