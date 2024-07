Steve Kerr: Nikola Jokić je najbolji košarkaš na svijetu

Podijeli :

AP Photo/David Zalubowski via Guliver

Košarkaška reprezentacija SAD-a upisala je treću pobjedu u Abu Dhabiju u sklopu priprema za Olimpijske igre.

Izabranici Stevea Kerra uvjerljivo su svladali reprezentaciju Srbije, a nakon završetka tog dvoboja selektor američke vrste obratio se medijima i iznio niz pohvala na račun centra Denvera.

Jokić je u prve tri četvrtine odmarao samo 44 sekunde i vodio velike bitke s Anthonyjem Davisom i Bamom Adebayom, a na kraju je utakmicu završio sa 16 poena.

“Adebayo i Davis zatvorili su naš reket. Samo trebamo igrati jaku obranu, da budemo jaki i u budućnosti. Imamo nekoliko tandema, poput LeBrona i Stepha Curryja. Do sada smo pokazali da je to naša najveća snaga, ali i dalje radimo na tome da budemo što bolji. Fokus je na obrani. Nije važno tko će gađati, toliko smo mi talentirani. Danas je to bio Curry, a u sljedećem susretu bit će netko drugi”, rekao je Steve Kerr nakon utakmice.

“Nikola je najbolji košarkaš na svijetu. Tako je dobar u svemu, večeras nije bila njegova večer. I Srbija trenira, pronalazi formu za Olimpijske igre. Ovo nije bila njegova najbolja večer”, objasnio je trener Golden Statea.

Nakon dvoboja u Abu Dhabiju, Srbiju očekuju još dvije utakmice u Beogradu. Orlovi će u nedjelju igrati protiv Japana, a u ponedjeljak protiv Grčke.