Sprema se spektakl u Areni za Dražena: Hrvatska protiv ekipe koju će voditi Obradović

Prije gotovo 60 godina u Šibeniku je rođen jedan od najpoznatijih svjetskih košarkaških virtuoza Dražen Petrović. Danas, generacije i generacije ljubitelja sporta žive Draženov duh i odaju počast sportskom velikanu, ali prije svega velikom čovjeku koji je živio sportski duh.

Ususret Draženovom rođendanu, njegova obitelj, Vlada Republike Hrvatske, Hrvatski košarkaški savez te partneri organiziraju projekt “Memorijalna utakmica u sjećanje na Dražena Petrovića” koji će se održati u Areni Zagreb u petak, 5. rujna 2024.

“Iznimna mi je čast i zadovoljstvo predstaviti ovaj jedinstveni, vrlo zahtjevan projekt i memorijalnu utakmicu u sjećanje na Dražena Petrovića. Kao predsjednik Udruge i član obitelji stvarno sam ponosan na sve te ovim putem pozivam svu sportsku, širu javnost da nam se priključe u Areni Zagreb na slavlju Draženovog cijelog života i njegove ostavštine!”, izjavio je Marko Petrović, predsjednik Udruge Dražen Petrović.

Vlada Republike Hrvatske pokrovitelj je ovog događaja, a na predstavljanju ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac je istaknula:

“Vlada se odmah uključila u ovaj projekt. Čim je obitelj Petrović iznijela ideju predsjedniku Vlade gospodinu Plenkoviću, odmah smo stali iza projekta i dali bezrezervnu podršku te onu financijsku u iznosu od 310 tisuća eura. Važno je poduprijeti ovakvo događanje u čast nikad ne prežaljenog našeg Dražena na obljetnicu njegovog 60. rođendana. Mladim ljudima treba pokazati njegove vrijednosti kao što su požrtvovnost, prijateljstvo, fair play te sve karakteristike koje ga odlikuju!”

Ovo je izniman događaj s brojnim pozitivnim utjecajima na različite aspekte sporta i društva. Po prvi put, u Hrvatskoj će se košarka igrati na LED podlozi.

“Pred nama je jedan od najvećih košarkaških spektakala u novijoj hrvatskoj povijesti. 5. rujna, na fascinantnoj led podlozi, koja će biti prvi puta postavljena u Hrvatskoj, utakmicu će igrati Hrvatska reprezentacija i selekcija Europe koju vodi legendarni trener Željko Obradović. Uz samu Memorijalnu utakmicu, tu su i drugi sadržaji koji će građanima Zagreba te cijele Hrvatske dati uvidu Draženov život i nasljeđe!“ , najavila je Zdenka Zrilić, koordinatorica projekta te dodala: “Draženu će počast svojim dolaskom dati i aktualne NBA zvijezde, članovi Dream teama, njegovi suigrači te brojne legende. Ovo je praznik sporta za cijelu obitelj, a za sve nas prilika da se prisjetimo sportskih i životnih vrijednosti koje je Dražen promovirao. Neupitno je koliko će ova manifestacija pridonijeti promidžbi Hrvatske u svijetu!“

Spektaklu u Areni Zagreb kao gosti prisustvovat će košarkaši koji se nikada nisu zajedno okupili. Od današnjih NBA zvijezda kojima je Dražen bio uzor, pa sve do njegovih suigrača iz Barcelone 92′ te igrača iz Dream Teama. Predstavljanje je posebno bilo emotivno za Draženovu majku Biserku Petrović koja svih ovih godina čuva uspomenu na njega.

“Što se tiče same utakmice, s jedne strane najjača reprezentacija Hrvatske koja će biti u elitnom sastavu, protiv reprezentacije Europe koja će biti najjača moguća selekcija igrača koji trenutno igraju u Europi. Između Dražena i ove utakmice je nit vodilja Barcelona 92’. Draženovih 11 suigrača bit će naši najvažniji VIP gosti na toj utakmici. Isto tako, pozivnice idu prema američkom dream teamu koji je bio protivnik Hrvatske u Barceloni 1992. Kao završnica i košarkaško nasljeđe svega onoga što je Dražen napravio, a što danas uživaju mlađe generacije, pozivnice idu i za 16 regionalnih NBA igrača. 13 aktualnih, uključujući Jokića i Dončića te 3 koja su igrali do prije 5-6 godina”, izjavio je Aleksandar Petrović.

Osim sportskog aspekta, ova utakmica ima i kulturnu vrijednost jer slavi život i nasljeđe Dražena Petrovića, čije ime ostaje sinonim za izvanredan talent, predanost i inspiraciju. Sve u svemu, ova utakmica će biti ne samo sportski događaj, već i prilika za zajedničko sjećanje, kao i prilika za promicanje vrijednosti košarke i sporta općenito.

“Mislim da je to jedna velika manifestacija koja će obilježiti Draženov 60. rođendan. Samim time hrvatski košarkaški savez i reprezentacija dat će obol svemu tome. Svi mi znamo tko je bio Dražen i na koji je način bio intrigantan, ne samo zbog svojih rezultata, nego i načina rada kojim je to postigao. Ljudi koji su ispred svog vremena ostaju zapisani baš zbog načina kojim su došli do uspjeha. S vremenom, njegovo djelo još više dobiva na važnosti jer je napravljeno na jedan specifičan način, s jako puno rada i odricanja. Takav jedan model se može utkat u niz stvari koje se danas rade, ne isključivo samo na području sporta. Dražen je na području košarke bio jedinstven, ispisao je zlatne stranice kako košarke tako i Hrvatske te samim time ušao u povijest”, izjavio je Josip Vranković.

Kombinacija najjačeg hrvatskog reprezentativnog sastava protiv selekcije Europe sastavljene od strane legendarnog košarkaškog trenera Željka Obradovića sigurno će privući pažnju gledatelja i posjetitelja diljem svijeta. Ovaj izniman događaj svjedoči hrvatskoj sportskoj legendi koja je i danas jedna od najprepoznatljivijih u svijetu sporta.