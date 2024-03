Skandal koji potresa srpsku košarku! Jedan igrač doživotno suspendiran

Podijeli :

Helios Suns/Filip Barbalic via ABA League

Srpska košarka u središtu je skandala zbog igrača koji su namještali utakmice.

Čak petorica srpskih košarkaša suspendirani su zbog povezanosti s namještanjem i klađenjem na utakmice.

Radi se o Stefanu Šajinu, Marku Radonjiću, Aleksandru Ilikiću, Ljubomiru Čampari i Nikoli Pavloviću.

Radonjić je doživotno suspreniran, Čampari je kazna aktivna do kolovoza 2025., Ilkić je suspendiran do lipnja 2028., a Pavlović do srpnja 2031.

FIBA je u priopćenju na 23 stranice objasnila i razloge zašto Radonjića doživotno suspendira iz košarke.

Radonjić je navodno bio uključen u namještanje košarkaških utakmica tijekom sezone 2019/20, kada je nastupao za ekipu Balkan iz Botevgrada u Bugarskoj.

Ova odluka odnosi se na igračku karijeru, trenersku karijeru, bilo kakvu funkciju u košarkaškim klubovima, ali i bilo kakvu povezanost sa FIBA-om koja s njim ne želi surađivati ni na jedan način.