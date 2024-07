LeBron o ulozi u reprezentaciji SAD-a: Bit će lako

Podijeli :

AP Photo/Steve Marcus via Guliver Image

LeBron James ističe da mu neće biti problem prilagoditi svoju ulogu u reprezentaciji SAD-a na Olimpijskim igrama.

Kralj James, koji u prosincu puni 40 godina, želi osvojiti i treće olimpijsko zlato, poslije 2008. i 2012, uz broncu 2004. godine.

Svi znakovi ukazuju na to da će James u ekipi Stevea Kerra više imati ulogu da kreira za druge, a ne poentirati.

„Moja igra će biti što god je ekipi potrebno. Bit ću u stanju to ponuditi. Ako je utakmica takva treba zabijati – mogu to učiniti. Ako treba asistirati – mogu. Uvijek sam pokušavao biti spreman što god je ekipi potrebno, i to se neće promijeniti u ovoj ekipi“, kaže James i dodaje:

„Bit će lako, igram sa 11 drugih potencijalnih članova Kuće slavnih – mogu izaći na teren i pustiti da igra dođe prirodno.”