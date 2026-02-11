Cedevita drugu fazu Eurokupa završila sa šest poraza

Podijeli :

Cedevita Junior

U posljednjem, šestom kolu skupine L FIBA Europa kupa košarkaši Cedevite Junior su upisali i šesti poraz, rumunjska Oradea je slavila sa 107:100 (27:26, 35:19, 29:29, 16:26)

Hrvatski predstavnik tako je ostao daleko od mogućnosti da natjecanje okonča barem s jednom, počasnom pobjedom. Protiv Rumunja se Cedevita Junior držala tek kroz prvu četvrtinu nakon koje su gosti vodili s minimalnih 27:26.

Potpuni se razdor dogodio u drugoj dionici koju je Oradea dobila s 35:19 i gosti su na odmor otišli uz veliku prednost od 62:45. U trećoj četvrtini Oradea je održavala prednost, dok se u posljednjoj opustila, a Cedevita Junior je iskoristila takve okolnosti da poraz učini donekle prihvatljivim.

Jordan Gainey je u dresu Cedevite Junior postigao 14 poena uz tri skoka, dok su po 13 poena dodali Clarence Daniels i Niko Šare. Daniels je tome dodao pet skokova i tri asistencije.

Najbolji igrač Oradee bio je Emmanuel Nzekwesi sa 17 poena, 11 skokova i dvije asistencije.

Na ljestvici su vodeći talijanska Reggiana i sarajevska Bosna s omjerom 4-1 i utakmicama manje. Oradea sada ima tri pobjede i tri poraza, a Cedevita Junior svih šest poraza.