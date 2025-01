Oslabljeni Mavericksi imali 19 koševa prednosti, Denver preokrenuo za novo slavlje

Podijeli :

AP Photo/Julio Cortez via Guliver

Košarkaši Denvera slavili su sa 112-101 na gostovanju kod Dallasa, iako su domaći Mavericksi manje od 17 minuta prije kraja utakmice imali čak 19 koševa prednosti.

Oslabljeni Dallas, koji je u bio bez svoje dvije zvijezde Luke Dončića i Kyrieja Irvinga, vodio je u osmoj minuti treće četvrtine s 86-67. No, već do kraja treće četvrtine Nuggetsi su smanjili zaostatak na 10 koševa (89-79), da bi već za manje od tri minute igre u zadnjem dijelu utakmice potpuno anulirali prednost domaće momčadi (91-91).

Dallas je držao priključak do tri minute prije kraja, kad je Spencer Dinwiddie položio za -2 (99-101). No, gosti su do kraja utakmice napravili 11-2 i na kraju ostvarili rezultatski uvjerljivu pobjedu (112-101).

Nikoli Jokiću je jedna asistencija nedostajala za novi “triple-double” učinak, a završio je s 19 koševa, 18 skokova i devet asistencija. Russell Westbrook je ostao tri asistencije udaljen od “trosutruko-dvostrukog” učinka s 21 poenom, 10 skokova i sedam asistencija. Jamal Murray je ubacio 17 koševa, ali je iz igre šutirao 7/18.

Trener Denvera Mike Malone ostavio je kapetana hrvatske reprezentacije Darija Šarića bez minutaže u ovom dvoboju.

Prvi strijelac Dallasa bio je Klay Thompson s 25 koševa, a po 16 poena su ubacili Naji Marshall i Spencer Dinwiddie, koji je tome dodao i 10 asistencija.

Denver (23-15) se ovom pobjedom, trećom u nizu, a 23. u sezoni, učvrstio na četvrtom mjestu ljestvice Zapadne konferencije NBA lige. Dallas je na petom mjestu s učinkom 22-17.

U New Yorku su domaći Knicksi s uvjerljivih 140-106 svladali Milwaukee Buckse i prekinuli im niz od tri pobjede. Jalen Brunson je za pobjednike postigao 44 koša, a Karl-Anthony Towns je spojio 30 poena i 18 skokova. Giannis Antetokounmpo je za goste ubacio 24 koša i imao 13 skokova, a Damian Lillard je došao do 22 poena.

Sacramento Kings su u Chicagu svladali Bullse sa 124-119 i došli do sedme uzastopne pobjede. De’Aaron Fox je prevodio strijelce Kingsa s 26 koševa, dok je Domantas Sabonis imao 22 poena, 16 skokova i osam asistencija. Zach LaVine je bio najbolji igrač Chicaga s 36 koševa i 10 skokova.