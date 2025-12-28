VIDEO / Čudesni Shai Gilgeous-Alexander sve bliži rekordu Wilta Chamberlaina

Podijeli :

Aktualni MVP NBA lige Shai Gilgeous-Alexander produžio je svoj čudesan niz na 103 uzastopne utakmice u kojima je zabio najmanje 20 poena. Član Oklahome do tog je učinka stigao u trećoj četvrtini utakmice protiv Philadelphije i tako se još malo približio rekordu Wilta Chamberlaina koji je spojio 126 takvih nastupa tijekom 1961. i 1962. godine.

