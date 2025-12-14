VIDEO / Knicksi sjajnom predstavom Brunsona izborili finale NBA Kupa

Podijeli :

San Antonio Spursi i New York Knicksi su finalisti NBA kupa. Spursi su, s povratkom francuske zvijezde Victora Wembanyame, iznenadili prvake Oklahoma City Thunder 111-109 u polufinalu u Las Vegasu, dok je New York pobijedio Orlando Magic 132-120.

Knicksi (18-7) su relativno lako pobijedili Orlando (15-11), a predvodio ih je Jalen Brunson, koji je postigao 40 poena. Organizator igre iz New Yorka pogodio je 16 od 27 šuteva iz igre i dodao osam asistencija. Karl-Anthony Towns (29, 8 skokova) i OG Anunoby (24) bili su odlični kod Knicksa, dok su Jalen Suggs (26) i Paolo Banchero (25) bili najbolji za Orlando, kojem je nedostajao Franz Wagner.

Svaki igrač iz poražene momčadi dobio je nešto manje od 88.000 eura utjehe, dok su finalisti osigurali najmanje 175 tisuća. Košarkašima pobjedničke momčadi pripast će oko 438.000 eura.

Finale se neće bodovati za regularni dio natjecanja.