VIDEO / Jokićevom suigraču ‘pukao film’, umalo smo vidjeli novu makljažu na NBA parketima!

Indiana je 2022. šestim pickom drafta izabrala Bennedicta Mathurina, a nakon tri i pol sezone razmijenila ga je u Clipperse za Ivicu Zupca.

U svom drugom nastupu za novu momčad Mathurin je briljirao s 38 poena, čime je izjednačio osobni NBA rekord, te dodao pet skokova i četiri asistencije u pobjedi 115:114 protiv Denvera. Nuggetsi su imali šansu za produžetak, no Jamal Murray je 0.9 sekundi prije kraja promašio treće slobodno bacanje.

Kawhi Leonard ubacio je 23, a Derrick Jones Jr. 22 poena za Clipperse, dok su Denver predvodili Nikola Jokić (22 koša, 17 skokova, šest asistencija) i Murray (20 poena).

Mathurin ove sezone prosječno bilježi 17.4 koša i 5.4 skoka, što su mu najbolje brojke karijere.

Sjajnu utakmicu u Inglewoodu obilježio je i incident s početka posljednje četvrtine. Došlo je do sukoba između centra domaćih Yanica Konana Niederhausera i centra gostiju Jonasa Valančiunasa. Prvi navedeni se brzo primirio, no Jokićevom suigraču “pukao je film” te je htio ući u fizički obračun, no u tome su ga spriječili ostali igrači na parketu, suci, ali i tehničko osoblje.

What do you say to Jonas Valanciunas out of all people to make him this mad 😭 https://t.co/pVxBCgpPtt pic.twitter.com/lSwmjgz1Vm — ₃₄ (@34GotGame) February 20, 2026

