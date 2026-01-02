VIDEO / Clippersi slavili šesti puta zaredom uz monstruoznu predstavu Kawhija Leonarda

LA Clippersi upisali su i šestu pobjedu zaredom. Kao domaćini slavili su protiv Utah Jazza sa 118-101.
Fenomenalan je bio Kawhi Leonard s 45 poena te sedam skokova, a James Harden dodao je 20 uz sedam asistencija.
Za Utah je najviše zabio Kyle Anderson, koji je ubacio 22.
Ivica Zubac nije igrao zbog ozljede.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!