Veliki udarac za Miami: ‘Play-off’ Jimmy Butler se teže ozlijedio

Podijeli :

AP Photo/John Minchillo via Guliver Image

Prošlogodišnji finalisti američke profesionalne košarkaške NBA lige Miami Heat nakon poraza od Philadelphia 76-ersa u svom prvom nastupu u "play-inu" saznali su dodatnu lošu vijest kako će se za nastup u doigravanju protiv Chicago Bullsa u petak morati izboriti bez svog ponajboljeg igrača Jimmyja Butlera zbog napuknutog medijalnog kolateralnog ligamenta u desnom koljenu.

Butler se ozlijedio u posljednjim sekundama prve četvrtine susreta u Philadelphiji u srijedu kada mu je domaći igrač Kelly Oubre nezgodno sletio na nogu.

Butler je ostao do kraja susreta na terenu, ali prema trenutačnom stanju očekuje ga “nekoliko tjedana” mirovanja. Točna težina ozljede bit će poznata nakon magnetske rezonance.

To znači kako će Miami čak i ukoliko u petak svlada Chicago te se plasira u doigravanje u prvom krugu protiv Boston Celticsa, prvih nositelja Istočne konferencije i momčadi koja je ostvarila najbolji omjer pobjeda i poraza u ligaškom dijelu sezone, igrati bez Butlera.

Butler je do ozljede postigao sedam poena, a i s takvom je ozljedom do kraja dvoboja ubacio još 12 no uz vrlo slab šut.

Zanimljivo, i prošle su godine Miami i Chicago igrali odlučujuću utakmicu “play-ina” za osmo mjesto na Istoku, a Butler je vodio Heat do pobjede sa 31 ubačajem.

Butler je zadnjih godina dobio nadimak “Playoff Butler” zbog nevjerojatnih izdanja u doigravanjima gdje bi za nekoliko razina podigao razinu svoje igre. Veliki udarac za Miami…