Sixersi preko Miamija izborili play-off, Heat zabrinut zbog ozljede Butlera

AP Photo/Chris Szagola via Guliver Images

Košarkaši Philadelphije pobijedili su na domaćem parketu Miami sa 105-104 u utakmici play-ina NBA lige i tako osigurali sedmu poziciju u Istočnoj konferenciji.

Sixersi će u prvom kolu igrati protiv New Yorka na Istoku, a prva utakmica je na rasporedu u subotu u Madison Square Gardenu. Momčad Philadelphije nadoknadila je zaostatak od 14 poena i stigla do trijumfa, a najzaslužniji za to bili su Joel Embiid s 23 poena, 15 skokova i pet asistencija te Nicolas Batum koji je ubacio 20 poena.

Kod Miamija najefikasniji je bio Tyler Herro s 25 poena, a Jimmy Butler ubacio je 19, no zvijezda Miamija ozlijedio je desno koljeno već u prvoj četvrtini. ESPN i The Athletic izvijestili su da je Butler možda ozlijedio medijalni kolateralni ligament.

Miami će imati novu priliku u dvoboju protiv Chicaga koji je kod kuće slavio i eliminirao Atlantu sa 131-116. Pobjednik dvoboja Chicaga i Miamija, koji je na rasporedu u noći između petka i subote, osvojit će osmo mjesto na Istoku i na startu doigravanja igrati s Bostonom.

Chicago je imao šut od 65.4 posto, a odluka je pala krajem treće kada su pri vodstvu 88-85 Bullsi serijom 17-2 došli do uvjerljive pobjede.

Bullse je do pobjede predvodio Koby White sa 42 poena, što mu je rekord karijere, Nikola Vučević je upisao 24 poena i 12 skokova, dok je DeMar Derozan dodao 22 poena. U momčadi Atlante najbolji je bio Dejounte Murray s 30 poena, dok su Clint Capela i Trae Young dodali po 22.