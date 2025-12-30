VIDEO / Ohrabrujuće vijesti za Nuggetse, Jokić je ipak izbjegao najgori scenarij?

Podijeli :

Nikola Jokić, srpski centar Denver Nuggetsa, morao je zbog ozljede napustiti parket pred sam kraj prvog poluvremena utakmice protiv Miami Heata, u kojoj je domaćin slavio uvjerljivom pobjedom 147-123.

Do nezgode je došlo u posljednjem napadu prvog dijela, kada je Jokićev suigrač Spencer Jones, pokušavajući zaustaviti Jaimea Jaqueza, nezgodno stao na Jokićevu lijevu nogu. Tom prilikom koljeno se neprirodno savilo, a Jokić je odmah pao na parket i s vidljivom boli uhvatio se za lijevo koljeno.

Zabrinutost je bila velika jer Jokić ove sezone igra jednu od najboljih košarki u karijeri, pa su se odmah pojavile sumnje na tešku ozljedu, uključujući i moguću rupturu prednjeg križnog ligamenta koja bi značila kraj sezone. Ipak, prve informacije sugeriraju da situacija možda nije tako ozbiljna.

Prema pisanju srpskog Meridiana Sport, koji se poziva na izvore bliske Nuggetsima, Jokić je zadobio “samo” hiperekstenziju lijevog koljena, bez težih oštećenja. U tom slučaju, riječ bi bila o ozljedi nalik onoj kakvu je nedavno imao Giannis Antetokounmpo, zbog koje je izbivao s terena oko 20 dana.

Ipak, konačna procjena čeka se nakon detaljnih pregleda, magnetske rezonance i službenih nalaza, koji će pokazati koliko će Jokić točno pauzirati.

Do trenutka ozljede, Jokić je za 19 minuta igre upisao 21 poen, osam asistencija i pet skokova. Na poluvremenu je rezultat bio izjednačen (63-63), no u drugom dijelu, bez svog najboljeg igrača, Denver je primio čak 84 poena i doživio uvjerljiv poraz.