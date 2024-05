Jokić nakon debakla nasmijao sve pa priznao: ‘Uništili su nas’

Podijeli :

John Hefti-USA TODAY Sports via Guliver

Denver Nuggetsi, aktualni NBA prvaci, imali su priliku plasirati se u finale Zapadne konferencije u Minneapolisu.

Malo je reći da tu priliku nisu iskoristili. Minnesota Timberwolvesi “srušili” su momčad Mikea Malonea rezultatom 115:70, a razloge ovog poraza na press konferenciji pokušao je pronaći najbolji igrač Nuggetsa – Nikola Jokić.

Nikada dosad aktualni NBA prvaci nisu izgubili s više od 36 poena razlike u doigravanju. Rezultat u polufinalu Zapada sada je 3:3 u pobjedama.

Kako se ponašati nakon utakmice u kojoj je suparniku sve išlo, a Denveru baš ništa?

“Ovu utakmicu ne treba samo ‘isprati’, nego treba malo razmisliti. Ovo je veliki poraz. Uništili su nas i treba poštovati njihov rezultat. Bilo je 9:2 za nas na početku i nije izgledalo baš dobro za njih u tom trenutku, zar ne?”, uspio se sa smiješkom našaliti Jokić i u trenutku nedvojbeno velike brige i nakon velikog poraza.

Nakon dvoboja novinare je zanimalo na što je Jokić mislio kada je rekao da je to “veliki poraz”.

“To je veliki poraz. Razbili su nas. Bili su bolji u svakom segmentu igre. Moramo to prihvatiti i sljedeći put pokušati biti bolji. Kad izgubiš s 45 razlike, to se ne događa svaki dan. Moramo to jednostavno prihvatiti, meni je to u redu”, rekao je nakon utakmice Nikola Jokić.

VEZANA VIJEST Minnesota razbila Jokićev Denver i izborila sedmu utakmicu

Sedma utakmica serije?

“Od početka sam govorio da će ovo biti neizvjesna serija i da svaka momčad može pobijediti u svakoj utakmici – i u gostima i kod kuće. A sedma utakmica može ići na bilo koji način. Jednostavno se nismo pojavili u ovoj utakmici. Nismo zabijali, nismo stvarali otvorene šuteve, a njihova obrana je bila fantastična. S razlogom su najbolja obrana u NBA ligi. Ti dečki su fantastični. Nemam što dodati, brojke govore sve. Samo je prva utakmica u seriji bila neizvjesna i tu smo izgubili. U ostalim utakmicama razlika je bila uvjerljiva.”

Postoji li razlika u pristupu utakmicama playoffa i utakmicama regularne sezone kada je Jokić u pitanju?

“Mislim da se pripremam kao i za svaku drugu utakmicu. Znam sve njihove akcije, znam što ‘zovu’ kad igraju. Za mene je to druga igra. Pokušavam svaku utakmicu tretirati na isti način otkad sam u svojoj četvrtoj ili petoj sezoni u NBA.”

Nikola Jokić utakmicu je završio s 22 poena (9/19 iz igre), 9 skokova i 2 asistencije.

Sedma, odlučujuća utakmica serije na rasporedu je u nedjelju, 19. svibnja u 22 sata.