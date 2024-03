Jokić doveo Nuggetse do nove pobjede, preuzeli su vodstvo Zapada

Podijeli :

AP Photo/David Zalubowski via Guliver

Vodeću poziciju u Zapadnoj konferenciji preuzeo je Denver (47-20) nakon pobjede protiv San Antonio Spursa 117-106 u utakmici odigranoj u Austinu.

Nuggetse je predvodio Nikola Jokić s 31 košem, sedam skokova i pet asistencija, dok je kod Spursa najbolji strijelac bio Jeremy Sochan sa 19 poena. Po 17 koševa su ubacili Devin Vassell i Victor Wembanyama, a Francuz je imao i devet skokova te tri blokade.

Košarkaši LA Clippersa poraženi su sa 112-104 na gostovanju kod New Orleans Pelicansa, a hrvatski centar Ivica Zubac je za goste ubacio devet koševa uz 11 skokova, dvije asistencije i jednu blokadu.

Domaću momčad je do pobjede predvodio Zion Williamson s 34 koša, sedam skokova i četiri asistencije. Najbolji strijelac Clippersa je bio Paul George s 26 koševa, dok je Kawhi Leonard postigao 23 poena.

Bio je to treći poraz Clippersa u posljednje četiri utakmice, a s učinkom 42-24 još su uvijek na četvrtom mjestu. No, New Orleans im se približio na dvije pobjede zaostatka (40-26), a ima bolji omjer u međusobnim dvobojima te time prednost budu li momčadi izjednačene na kraju sezone.

Luka Šamanić nije zaigrao u domaćoj pobjedi Utah Jazza koji je sa 124-122 bio bolji od Atlanta Hawksa. Najbolji strijelac Jazza bio je Keyonte George s 25 koševa, a Hawkse je predvodio Dejounte Murray s 33 poena i devet asistencija.