‘Jokić će biti zapamćen kao jedan od najvećih u povijesti’

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver

Aaron Gordon, krilni centar Denver Nuggetsa, jedan je od najzaslužnijih za dobre igre momčadi iz Colorada posljednjih godina i osvajanje prstena 2023. godine.

Dobar je prijatelj s Nikolom Jokićem, posjetio ga je i u Somboru, a prilikom najave sezone biranim je riječima govorio o suigraču.

“Pobjeđivanje me inspirira, ali ono što me stvarno inspirira su moji ljudi, moji suigrači. Moj tim, moja braća. Kad je težak dan, to me digne iz kreveta. Mislim da će Nikola Jokić vjerojatno biti zapamćen kao jedan od najvećih koji je ikada igrao ovu igru… Moram raditi koliko god mogu kako bih bio siguran da on izvuče maksimum iz svog vremena u NBA. Ista je stvar s Russellom Westbrookom – i on će biti član Kuće slavnih. Radim sve što mogu da on osvoji prsten. Vučem koliko god mogu da ovi dečki na kraju pobijede”, rekao je Aaron Gordon.

Ljubitelji NBA lige mogli su prvi put vidjeti Russella Westbrooka, bivšeg MVP-a NBA lige, u dresu Nuggetsa.

Što se Gordona tiče, pred njim je izvrsna sezona u kojoj je imao prosjek od 13,9 poena, 6,5 skokova i 3,5 asistencija. U Denver je došao 2021. nakon sedam godina u Orlando Magicu.