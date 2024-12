Clippersi dominiraju kod kuće, solidan nastup Zupca, Jokić ponovno čudesan

Podijeli :

AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver Image

Los Angeles Clippersi Ivice Zupca produljili su niz domaćih pobjeda na devet utakmica pobjedom 127-105 nad Portland Trail Blazersima u utorak navečer, a do pobjede ih je vodio Norman Powell s 30 koševa.

James Harden je dodao 23 ubačaja uz sedam asistencija, Zubac je pobjedi svoje momčadi pridonio s osam koševa (šut iz igre 4/8), deset skokova, dvije asistencije i dvije blokade u 28:22 minute na terenu.

Kod Portlanda najbolji je bio Deandre Ayton sa 16 koševa, dok su Shaedon Sharpe i Deni Avdija dodali po 15.

U posljednjoj grupnoj utakmici NBA kupa za obje momčadi, Blazersi su porazom eliminirani iz nokaut runde, dok su Clippersi prošli dalje.

Činilo se da će Los Angeles rano pobjeći jer je poveo s dvoznamenkastom razlikom prije sredine prve četvrtine i vodio čak 12 razlike na početku treće četvrtine. Portland se sabrao i poveo nešto više od dvije minute u drugoj četvrtini.

Clippersi su vodili 63-58 na poluvremenu, a onda su u trećoj četvrtini napravili seriju 11-0 i poveli 83-70. Los Angeles je u posljednju dionicu ušao s prednošću 91-78.

Jordan Miller iz Clippersa ubacio je pet koševa u seriji 8-0 na početku zadnje četvrtine kada je Los Angeles povećao svoju prednost na 99-78 s preostalih 10:03 što nije ispuštao do kraja.

Denver Nuggets su kod kuće sa 119-115 pobijedili Golden State Warriorse nadoknadivši minus od 11 koševa, a Nikola Jokić zabio je 15 od svojih 38 koševa u zadnjoj četvrtini. u utorak navečer.Golden State osvojio je zapadnu skupinu C NBA kupa s omjerom pobjeda i poraza 3-1 i ide dalje u nokaut fazu. Denver je završio 2-2. Jokić je imao i 10 skokova, šest asistencija i pet ukradenih lopti. Michael Porter Jr. je ubacio 22 koša, a Aaron Gordon 15 koševa. Dario Šarić nije igrao za Denver. Warriorsima, koji su igrali bez Draymonda Greena (ozljeda lista), ovo je peti uzastopni poraz. Nisu im pomogla ni 24 poena i 11 asistencija Stephena Curryja. Pratio ga je Jonathan Kuminga s 19 poena.

Milwaukee Bucks su prolaz dalje osigurali četvrtom pobjedom u Istočnoj skupini B svladavši sinoć Detroit Pistonse sa 128-107. Giannis Antetokounmpo je skupio 28 poena, osam asistencija i sedam skokova za gostujući Milwaukeekoji će četvrtfinalnu utakmicu protiv Orlando Magica igrati kod kuće 10. prosinca.

New York Knicksi osvojili su Istočnu skupinu A NBA kupa nakon što su sinoć kod kuće sa 121-106 svladali Orlando Magic. Do pobjede ih je vodio Karl-Anthony Towns s 23 pogotka i 15 skokova. Josh Hart je dodao 11 koševa, 13 skokova i 10 asistencija za Knickse, koji su završili s 4-0 u skupini A i sljedeći će tjedan ugostiti prvaka Istočne skupine C Atlanta Hawksa u četvrtfinalnom dvoboju. Franz Wagner ubacio je 30 koševa, a Moritz Wagner 20 koševa i 12 skokova za Magic (3-1 u igri skupine A) koji su osigurali plasman u Wild-card Istočnu konferenciju. Orlando će sljedeći tjedan gostovati kod prvaka Istočne B skupine Milwaukee Bucksa.

Toronto Raptors su kod kuće sa 122-111 nadigrali Indiana Pacerse,a obje su momčadi ostale bez plasmana u nastavak NBA kupa. Toronto je završio grupnu utakmicu u NBA kupu rezultatom 1-3, a Indiana 0-4. Kod Toronta najbolji je bio Scottie Barnes s 35 poena, devet asistencija i šest skokova. Toronto je sredinom treće četvrtine vodio s čak 24 koša prednosti prije nego što je Indiana smanjila razliku na dva na 6:36 u četvrtoj četvrtini.

Plasman u četvrtfinale osigurali su Oklahoma City Thunder koji su sinoć kod kuće sa 133-106 bili bolji od Utah Jazza. Jalen Williams zabio je 28 poena, a Shai Gilgeous-Alexander 26 za Oklahoma City koji je završio s omjerom pobjeda i poraza 3-1 u fazi Zapadne B skupine. Jazz je završio bez pobjede na turniru i izgubio ukupno petu uzastopnu utakmicu.

Dallas Mavericksi su nadoknadili zaostatak od 15 poena u zadnjoj četvrtini i pobijedili gostujuće Memphis Grizzliese sa 121-116. Pobjedu im je osigurao Luka Dončić sa 37 poena i 12 skokova, a P.J. Washington je dodao 18 poena, osam skokova i sedam asistencija. Ključne trice u zadnjim minutama za Dallas je zabio Spencer Dinwiddie koji je završio sa 16 ubačaja. Dinwiddiejeva trica na 1:40 dovela je Mavse u vodstvo 113-111, a onda je zabio tricu i u sljedećem napadu. Ja Morant imao je rekord sezone od 31 poena za Grizzliese, kojima je prekinut njihov najbolji niz od šest pobjeda u sezoni. Grizzliesi i Mavericksi igrali su posljednju utakmicu grupne faze NBA kupa. S pobjedom, Mavsi su spremni doći do četvrtfinala Zapada.

Phoenix Suns su sa 104-93 na svom terenu svladali San Antonio Spurse, a Devin Booker je za pobjedničku momčad upisao 29 koševa, devet skokova i pet asistencija. Sunsi su pobijedili treći put u četiri utakmice iako su u drugom poluvremenu bili bez Kevina Duranta. Durant je uganuo lijevi gležanj u drugoj četvrtini i zabio 13 poena u 16 1/2 minuta prije odlaska. Svojim prvim košem na utakmici Booker je prešao brojku od 15.000 poena u karijeri. Večer je završio s brojkom 15.028 koševa. Sunsi, koji su u Zapadnoj skupini B imaju omjer pobjeda i poraza 3-1, ostali su u kombinaciji za četvrtfinale ali s wild cardom. Oklahoma City Thunder (3-1) osvojio je Skupinu zbog pobjede nad Sunsima.

Sacramento Kings su na svom terenu sa 120-111 bili bolji od Houston Rocketsa. Domantas Sabonis bio je najbolji strijelac Kingsa s 27 koševa, DeMar DeRozan je ubacio 13 od svojih 16 koševa u trećoj četvrtini. De’Aaron Fox dodao je 22 poena za Sacramento, koji je pobijedio prvi put u četiri utakmice NBA kupa. Jalen Green postigao je rekordnih 28 poena, a Alperen Sengun 24 za Houston, koji će 11. prosinca ugostiti Golden State u četvrtfinalnoj utakmici.

Philadelphia 76ers su na gostovanju sa 110-104 pobijedili Charlotte Hornetse. Paul George je ubacio 29 poena za Philadelphiju koja je slavila iako je ispustila prednost od čak 19 koševa u drugom poluvremenu. Brandon Miller je skupio 34 poena, a Nick Richards 22 poena i 14 skokova, ali su Hornetsi upisali šesti uzastopni poraz.

Cleveland Cavaliersi su nanijeli 15. uzastopni poraz Washington Wizardsima svladavši ih na svom terenu sa 118-87. Donovan Mitchell i Evan Mobley zabili su po 19 poena svaki za Cleveland koji ima najbolji omjer pobjeda i poraza NBA lige 19-3. Jordan Poole, Bub Carrington i Jonas Valanciunas zabili su po 13 poena za zadnjeplasirane Wizardse. Washington je jedan poraz udaljen od najgoreg omjera u povijesti franšize.