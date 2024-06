MVP ABA Lige odbio reprezentaciju i trenira u Bjelovaru: ‘Slobodan sam igrač, imam dosta ponuda’

Podijeli :

KK Zadar/Zvonko Kucelin

Hrvatska košarkaška reprezentacija priprema se za kvalifikacijski olimpijski turnir u Pireju, a istovremeno trenira i Luka Božić, koji je poziv u nacionalnu selekciju - odbio.

Drugu sezonu u nizu Luka Božić postao je MVP ABA Lige, kao i prvak Hrvatske sa Zadrom, ali je poziv izbornika Josipa Sesara za pripreme za kvalifkacijski turnir za Olimpijske igre u Parizu odbio. Kako je rekao, zbog umora.

Ovih dana, nakon što je Hrvatska u Opatiji pobijedila Poljsku i Brazil uoči odlaska u Pirej, Božić trenira u Bjelovaru spremajući se za novu sezonu.

“Otkako sam otišao s 18 godina otišao od kuće u svako ljeto provodim u Bjelovaru u kojem treniram i pripremam se za iduću sezonu. Moram zahvaliti profesoru Saši Ćurčiću i vodstvu škole što mi je omogućio pristup dvorani da s prijateljima treniram, napredujem i pripremam se. Trening mi traje svaki dan od ponedjeljak do petka, dok je subota rezervirana za trening na bazenu, a nedjelja je dan odmora”, izjavio je dvadesetosmogodišnji Bjelovarčanin za Bjelovar.live.

Interesa za Božića ima napretek, rekao je i sam igrač, ali isto tako još nije odlučio gdje će nastaviti karijeru. Ostanak u Zadru također nije isključen.

“Istekao mi je ugovor sa Zadrom, trenutno sam slobodan igrač i još uvijek nisam odlučio kamo dalje. Imam dosta ponuda, no moram sve to razmotriti i odlučiti što je najbolje za mene. Naravno, obitelji prenesem što se događa, ali uvijek puste da sam odlučim. Zahvaljujem im što su mi do sada bili podrška”, kratko je rekao Božić.