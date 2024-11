Mulaomerović za SK: Nema sumnje da je on bio igrač utakmice

Podijeli :

Novo izdanje Jutra SK obilježeno je dolaskom bivšeg izbornika košarkaške reprezentacije BiH i Hrvatske, Damira Mulaomerovića. Ugostio ga je ugostio naš komentator Sport Kluba, Marin Mrduljaš Babo te su se osvrnuli na utakmicu između upravo te dvije reprezentacije koje su se susrele povodom kvalifikacija za EuroBasket.

Hrvatska je utakmicu pobijedila rezultatom 89:76, no najbitnija pobjeda je bila povratak Luke Božića u reprezentaciju. Mulaomerović je prokomentirao sjajan nastup Božića koji se vratio u hrvatski dres nakon sedam godina odsustva.

“On je odigrao fantastičnu utakmicu, posebno uzevši u obzir kako je odgovorio na fizički izazov koji je ekipa Bosne postavila. Ono što je važno istaknuti jest koliko je napredovao posljednje tri-četiri godine, posebno u šuterskom segmentu. Pogodio je dvije-tri ključne trice, i to u trenucima kada je vrijeme istjecalo, a ti teški šutevi su presudni. Njegova igra u “low postu” bila je izvanredna; izbornik je to odlično prepoznao i koristio ga tako da je protivnička obrana morala reagirati udvajanjem, jer ga je jedan-na-jedan teško čuvati.”

“Bio je vrlo efikasan i u napadu i u obrani, a imao je i devet skokova, što je izuzetno bitno. Nema sumnje da je bio igrač utakmice. U ovako teškoj utakmici, koja puno znači, pokazao je kvalitetu i dokazao da zaslužuje igrati u ACB ligi.”

“Trenutno tamo postiže oko 10 poena po utakmici, ali igra vrlo dobro. ACB je jedna od najjačih liga u Europi, vrlo zahtjevna, tako da je za njega to veliki izazov. Prava je šteta ako neće biti stalni dio reprezentacije, no nadam se da će to postati.”

