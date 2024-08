Hezonja i Larkin predvode spektakl u čast Draženu, prijenos je na SK

Podijeli :

Eibner-Pressefoto/Ryan Sleiman EP_RSN via Guliver Images

Poznata su imena koja će zaigrati na memorijalnoj utakmici u sjećanje na Dražena Petrovića koja se u Areni Zagreb održava 5. rujna u 20 sati. Produkcija ulazi u Arenu, rade se posljednje pripreme za najavni događaj na Zrinjevcu za građane, ali isto tako u narednim danima se očekuje dolazak brojnih sportskih zvijezda i legendi koji će Zagreb pretvoriti u košarkaški centar svijeta.

“Iznimno je bitno da smo jučerašnjim danom uspjeli zatvoriti selekciju Tima Dražen. Zahvala svim euroligaškim klubovima koji su pustili svoje igrače, zahvala KK Cedevita Olimpija i klubu La Laguna Tenerife. U zadnjih par dana nam je poznati agent agent Miško Ražnatović pomogao da dovedemo Andreasa Obsta i Bobana Marjanovića. Tim Dražen će biti iznimno moćan i samim time možemo potvrditi pravi spektakl na utakmici”, izjavio je Aleksandar Petrović, predsjednik nadzornog odbora Udruge Dražen Petrović.

Na impozantnom glass flooru, koji će prvi puta biti postavljen u Hrvatskoj, zaigrat će Hrvatska košarkaška reprezentacija te Tim Dražen sastavljen od europskih zvijezda. Sjajni Mario Hezonja predvodi Hrvatsku, dok će Shane Larkin predvoditi ponajbolje europske košarkaše.

Za Hrvatsku reprezentaciju igraju: Goran Filipović, Martin Junaković, Krešimir Radovčić, Antonio Jordano, Mateo Drežnjak, Filip Krušlin, Mario Hezonja, Dario Drežnjak, Toni Nakić, Krešimir Ljubičić, Roko Prkačin i Danko Branković.

“Veselimo se ovako velikom spektaklu. Smatram da je to jedna izuzetno kvalitetna priredba i odazvali smo se s velikim zadovoljstvom. Košarka kao takva i samo sjećanje na Dražena izaziva u nama posebno onima kojima to puno znači, jako puno emocija. Čekamo utakmicu s velikim nestrpljenjem i nadamo se da ćemo se kad to sve završi svi zajedno sjećati tog prekrasnog dana!“, kazao je Josip Vranković, glavni tajnik Hrvatskog košarkaškog saveza.

U Timu Dražen igraju: Marcelinho Huertas, Shane Larkin, Nenad Dimitrijević, Džanan Musa, Andreas Obst, Vanja Marinković, Jaka Blažič, Tornike Shengelia, Dyshawn Pierre, Walter Tavares, Mathias Lessort i Boban Marjanović.

“Dijeli nas točno tjedan dana od najvećeg košarkaškog spektakla u Europi. Pripreme su pri kraju i gotovo je sve spremno za utakmicu, a ostali su još samo najmanji detalji. Ovim putem možemo poželjeti dobrodošlicu svim dragim posjetiteljima unutar Arene, a onima koji utakmicu budu pratili ispred malih ekrana poručiti da ostanu na svojim pozicijama tijekom cijele utakmice, a posebno u trećoj i četvrtoj četvrtini, jer smo za njih pripremili veliko iznenađenje koje trenutno ne mogu otkriti”, zaključila je koordinatorica projekta Zdenka Zrilić.

Građani koji nisu uspjeli na vrijeme osigurati ulaznice, na Zrinjevcu će u srijedu 4. u poslijepodnevnim satima te u četvrtak. 5. rujna imati prilike osjetiti dašak ovog spektakla te se družiti sa zvijezdama. U samoj Areni se očekuje pravi programski spektakl uz brojna iznenađenja za publiku, a na tribinama se očekuju brojne sportske zvijezde, legende te osobe iz društvenog života.

Prijenos utakmice je u četvrtak 5. rujna od 20 sati u programu Sport Kluba.