Knicksi preokretom iznenadili Indianu i smanjili zaostatak u seriji

AP Photo/Jeff Roberson via Guliver

New York Knicks su smanjili zaostatak u finalnoj seriji Istočne konferencije nakon što su sinoć u trećoj utakmici u Indianapolisu sa 106-100 pobijedili Indiana Pacerse.

Karl-Anthony Towns postigao je 20 od svoja 24 koša u zadnjoj četvrtini i sakupio rekordnih 15 skokova u utakmici, Jalen Bruzabio je 23 koša unatoč šutu iz igre 6/18, ali je izveo svih 10 pokušaja slobodnih bacanja. OG Anunoby je ubacio 16 koševa, a Mikal Bridges 15 za treće nositelje New York, koji su nadoknadili zaostatak od 20 poena u drugoj četvrtini.

Tyrese Haliburton ubacio je 20 koševa, a Myles Turner 19 za Indianu, koja je otvorila seriju s dvije pobjede u gostima. Pascal Siakam ubacio je 17 poena, a TJ McConnell 12.

Indiana je vodila veći dio utakmice, a New York je gubio 15 koševa krajem treće četvrtine i 80-70 na ulasku u zadnju četvrtinu, ali je onda krenuo Towns. On je u tom zadnjem dijelu utakmice zabio 15 koševa, uključujući tricu i polaganje kojima su Knicksi prvi put na utakmici došli u vodstvo 87-85 osam minuta prije kraja.

Towns je pet minuta i deset sekundi prije kraja zabio još jednu tricu za 94-90 za Knickse i to mu je bio 20. koš u tom dijelu utakmice.

Turner i Siakam su izjednačili na 98-98 muinutu i 37 do kraja, ali je Brunson zabio 20 sekundi kasnije i vratio New York u vodstvo.

Josh Hart izveo je dva slobodna bacanja 19,6 sekundi do kraja za Knickse prije nego što je Haliburton odgovorio s dva prekršaja 9,7 sekundi do kraja i doveo Indianu do 100-102. Brunson je pogodio dva slobodna bacanja za razliku od četiri poena s 8,1 sekundi do kraja, a Hart je završio s dva svoja s 2,6 sekundi do kraja.

Knicksi su imali šut iz igre 43,6 posto zabili su 11 od 32 trica. Indiana je šutirala 44,2 posto iz igre, a zabila je samo pet trica iz 25 pokušaja.

Rezultat u seriji je sada 2-1 za Indianu, a četvrta utakmica igra se u utorak navečer u Indianapolisu.