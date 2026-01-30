Jokić ne odustaje od MVP nagrade, evo kada se vraća na parket

Nikola Jokić očito nije odustao od borbe za MVP nagradu te bi već u nadolazećoj utakmici Denvera protiv Clippersa mogao prekinuti jednomjesečnu stanku.
Jokić je izvan terena od 29. prosinca zbog ozljede koljena, a kako javlja ugledni Shams Charania s ESPN-a, srpski centar planira biti u sastavu za susret koji se igra u noći s petka na subotu.
To znači da bi i dalje mogao konkurirati za svoju četvrtu MVP nagradu, pod uvjetom da ne propusti više od 17 utakmica u sezoni.
Charania dodaje da će Jokić vrlo vjerojatno nastupiti i u nedjelju protiv Oklahome.
