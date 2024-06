Jasmin Repeša vraća se u trenerske vode, preuzima talijanskog prvoligaša?

Podijeli :

Michele Nucci

Nakon što je u srpnju prošle godine imenovan sportskim direktorom, Jasmin Repeša odlazi iz HKS-a kako bi se vratio trenerskom pozivu.

Vijest je na službenim stranicama objavio Hrvatski košarkaški savez i zahvalio bivšem sportskom direktoru.

“Hrvatski košarkaški savez želi izraziti iskrenu zahvalnost g. Repeši na njegovom predanom radu i doprinosu dok je obnašao dužnost sportskog direktora Saveza. U proteklom razdoblju, Repeša je svojim velikim iskustvom, stručnim znanjem i neizmjernom strašću pridonio razvoju hrvatske košarke, počevši od rada na svim razinama muških reprezentacija, od najmlađih do seniorske, do sudjelovanja u organizaciji trenerskih seminara“, napisali su i objasnili da Repeša ostaje na dužnosti do završetka ljetnih aktivnosti svih reprezentacija.

Također, Repeša će ostati član Stručnog savjeta za mušku košarku, a Savez mu je zaželio uspjeh u trenerskom poslu. Talijanski mediji javljaju da preuzima novog prvoligaša Trapani, no vijest nije potvrđena.