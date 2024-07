Izbornik Srbije zaključio: ‘Amerikanci imaju posebnu motivaciju protiv nas’

Podijeli :

AP Photo/Michael Conroy via Guliver

Izbornik Svetislav Pešić podijelio je dojmove nakon poraza od Sjedinjenih Američkih Država u prvom kolu skupine C Olimpijskih igara - 84:110.

“Nismo doživjeli ništa novo. Velika je razlika kada igraju protiv nas, očito imaju dodatni motiv. O obrani nismo puno pričali, odatle sve kreće i to je baza. Ne samo ovdje. U pripremnom dijelu koncentrirali smo se na napad, znali smo da će oni pritisnuti našu organizaciju igre. Prerano smo počeli pucati, a šut nas nije osobito služio. Igraš koliko ti suparnik dopusti, sve je to dokaz da smo izgubili organizaciju igre i sve ono što smo dobro napravili u prvom poluvremenu. To je najkraća analiza”, smatra Pešić.

U skupini su još Portoriko i Južni Sudan:

“Rekli smo da eventualna pobjeda ili poraz protiv SAD-a ne mijenja situaciju, moramo odigrati još dvije utakmice za četvrtfinale. Nema slabog protivnika, znam kako sada trebamo reagirati i pripremiti se za iduću utakmicu. Nema vremena za posebne analize”, dodao je Pešić.

Selektor smatra da je prerano govoriti o eventualnom drugom okršaju s nasljednicima Dream Teama.

“Ne razmišljam o novom okršaju sa SAD-om, to je ono što vi mislite. Kako se drugi ‘pale’ na Amerikance, tako se ‘pale’ i na nas. Niti jedna utakmica neće biti laka, svi će imati dodatni motiv protiv nas. Bit će to neizvjesna borba do kraja, a mi moramo uzeti sudbinu u svoje ruke i ići na pobjedu”, rekao je Pešić.