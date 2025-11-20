VIDEO / Hezonja bez konkretnog učinka u ludom slavlju Reala, uvjerljiv poraz za Golemca i Dubai

Susret je obilježila spektakularna završnica i fantastična partija razigravača litavskog prvaka Sylvaina Francisca, koji je utakmicu završio s 33 poena (10/15 iz igre, 7/9 za tricu) i 11 asistencija.

Ni takva predstava ipak nije bila dovoljna Žalgirisu za pobjedu. Real su do trijumfa vodili Facundo Campazzo, Theo Maledon i krilni centar Trey Lyles.

Momčad Sergija Scariola bila je bolja u dramatičnoj završnici, u kojoj se anti-junakom pokazao play Žalgirisa Maodo Lo – prvo je napravio prekršaj u napadu, zatim i zaradio tehničku pogrešku, a još jednu tehničku dobila je i klupa gostiju, što je Real iskoristio i upisao pobjedu.

VIDEO / Ludnica u Euroligi: Barcelona u infarktnoj završnici prokockala pobjedu u Turskoj!

U susretu koji se igrao u nešto ranijem terminu, košarkaši Panathinaikosa uvjerljivo su svladali Dubai u rezultatom 103:82. Iako su gosti iz UAE-a, koje vodi hrvatski trener Jurica Golemac, do sredine treće četvrtine bili ravnopravan, pa čak i bolji suparnik.