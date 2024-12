Dramatične završnice u NBA i veliki preokret Atlante

Podijeli :

AP Photo/Sara Nevis via Guliver

Košarkaši Oklahoma Cityja učvrstili su prvo mjesto na ljestvici Zapadne konferencije NBA lige nakon što su u noći s četvrtka na petak u gostima svladali Indianu 120:114.

Gosti iz Oklahoma Cityja nisu dobro ušli u utakmicu te su nakon prve četvrtine imali zaostatak od deset poena. No, u svakoj idućoj četvrtini gosti su zabili 30 i više poena te su do kraja došli do 24. pobjede u sezoni, po čemu su druga najbolja momčad u ligi iza Clevelanda.

Do pobjede je Oklahoma City vodio razigrani Shai Gilgeous-Alexander koji je ubacio čak 45 poena uz osam asistencija i sedam skokova. Pritom je imao odličan šut iz igre 15-22 uz 4-5 za tri poena. Jaku je pratnju imao u Jalenu Williamsu koji je dodao 20 poena, dok je Isaiah Hartenstein ubacio 11 uz 13 skokova.

Kod Indiane je Andrew Nembhard postigao 23 poena uz sedam asistencija i devet skokova, dok je Pascal Siakam ubacio 22 uz 10 skokova.

Nekoliko utakmica večeri je odlučeno u posljednjim sekundama susreta pa je tako Tyler Hero pola sekunde prije kraja pogodio za slavlje Miami Heata kod Orlanda 89:88. Gosti iz Miamija su igrali bez najboljeg igrača Jimmyja Butlera, a upravo je Hero bio prvi strijelac s 20 poena, dok je s klupe Alec Burks dodao 17 uz šest skokova.

Najbolji igrač Orlanda bio je Jalen Suggs s 29 poena, ali je imao i sedam izgubljenih lopti.

Košem Scoota Hendersona sa zvukom sirene Portland je pred svojim navijačima bio bolji od Utah Jazza 122:120. Henderson je ukupno ubacio 18 koševa uz 10 skokova, dok su prvi strijelci Portlanda bili Shaedon Sharpe i Deni Avdija koji su ubacili po 27 poena. Avdija je uz to imao i šest asistencija te osam skokova.

Na drugoj strani je Finac Lauri Markkanen postigao 25 poena uz šut 8-14.

Najspektakularniji kraj bio je onaj na susretu Sacramenta i Detroita gdje su gosti slavili 114:113 tako što je Jaden Ivey tri sekunde prije kraja postigao tricu uz dodatno bacanje za pobjedu i skok svoje momčadi na deveto mjesto Istočne konferencije.

Prvo ime Detroita bio je Cade Cunningham koji je ubacio 33 poena uz 10 asistencija. Malik Beasley je postigao 22, a spomenuti Ivey 19 poena. Najbolji igrač Sacramenta bio je De’Aaron Fox s 26 poena, četiri asistencije i šest skokova.

U noći s četvrtka na petak rekordan je bio Memphis koji je na domaćem parketu nadigrao Toronto 155:126, a time su igrači Memphisa postavili ovosezonski rekordan broj poena. U dvije četvrtine Memphis je postigao 40 i više poena, a čak osam domaćih igrača su postigli dvoznamenkasti broj poena. Najviše Zach Edey i Jaren Jackson po 21, s tim da je prvi imao 16, a potonji 11 skokova.

Kod Toronta je RJ Barrett postigao 27 koševa te je ostao sasvim blizu ‘triple-double’ učinka s još deset asistencija i devet skokova.

Veliki preokret napravila je Atlanta koja je pobijedila Chicago 141:133 tako što je zadnju četvrtinu dobila s čak 50-25. Prije toga je Atlanta tijekom treće dionice imala zaostatak i od 20 poena. Za Atlantu je Jalen Johnson postigao 30 poena uz 15 skokova, dok je Trae Young dodao 27 uz 13 asistencija.

Chicagu nije pomoglo ni 37 koševa Zacha LaVinea koji je imao i sedam asistencija, pet skokova, ali i sedam izgubljenih lopti.