Cibona teškom mukom do pobjede u Rijeci

Cibona/Ivana Dergez

U dvoboju 10. kola prvenstva Hrvatske za košarkaše Cibona je kao gost u Rijeci svladala Kvarner 2010 sa 99-96 (28-26, 22-27, 25-27, 13-8; 11-8) nakon produžetka.

U ujednačenom sastavu Cibone Peter Jok je bio najefikasniji sa 18 koševa, Filip Bundović i Roko Rogić su dodali po 16, dok je Paolo Marinelli sa 27 ubačaja i 12 asistencija predvodio Kvarner 2010.

Bila je to vrlo zanimljiva utakmica u kojoj je domaći sastav u trećoj četvrtini imao i 10 koševa prednosti, ali se u završnici osjetio umor u njegovim redovima pa je Cibona ipak uspjela izboriti dodatnih pet minuta. I u produžetak je bolje krenuo Kvarner koji je poveo 94-90, no Cibona je odgovorila serijom 7-0 za preokret. U zadnjim sekundama dvoboja Đugum je imao otvoreni šut za tricu za drugi produžetak, no nije bio precizan.

Cibona je ovom pobjedom stigla na omjer 7-3, dok je Kvarner 2010 na 5-5.