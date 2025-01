Briljantni Jokić i Westbrook opet do triple-doublea u pobjedi nad Netsima

Podijeli :

AP Photo/David Zalubowski via Guliver

Denver Nuggets su sinoć kod kuće sa 124:105 pobijedili Brooklyn Netse, a čak dva igrača su u pobjedi sudjelovala s triple-double učinkom.

Nikola Jokić upisao je 35 koševa, 15 asistencija i 12 skokova, a Russell Westbrook dodao je 25 koševa, 11 skokova i 10 asistencija za Denver. Jokiću je to 15. triple-double u sezoni i 145. u karijeri nakon što je prethodne dvije utakmice propustio zbog bolesti. Bio je to drugi put ove sezone da su Jokić i Westbrook ostvarili triple-double učinak u istoj utakmici. Westbrook drži NBA rekord s 202. triple-doublea. Dario Šarić nije bio u sastavu Denvera. Keon Johnson ubacio je 22 poena, a Tyrese Martin 19 za Netse, koji su izgubili četiri u nizu i sedam od osam.

Milwaukee Bucks su u gostima sa 109:106 bili bolji od Orlando Magica, a Giannis Antetokounmpo je njihovoj pobjedi pridonio s 41 poenom i 14 skokova, dok je Damian Lillard dodao 29 ubačaja. U svom prvom nastupu nakon 30. listopada zbog ozljede iskosa, Paolo Banchero je predvodio Magic s 34 koša. Cole Anthony zabio je 18 za Magic izgubio svoju četvrtu utakmicu u šest pokušaja.

Orlando je na poluvremenu vodio s poenom prednosti, a Milwaukee je smanjio svoj deficit na tri koša na ulasku u zadnju četvrtinu.

Portis je postigao prvih šest poena u zadnjoj četvrtini za Milwaukee, vrativši vodstvo Bucksima nešto više od devet minuta do kraja. Nakon što je Bancherova trica donijela prednost Orlandu 85-84, Lillard je zabio sljedećih osam poena za Milwaukee, uključujući i trojku koja je dovela Buckse do vodstva 92-87 šest i pol minuta do kraja. Nakon polaganja Antetokounmpa, Bucksi dolaze u vodstvo 104-99, ali je Banchero s dva slobodna bacanja smanjio prednost Bucksa na dva koša minutu i 20 sekundi prije kraja. Banchero je zatim pratio slobodna bacanja Brooka Lopeza s tricom, smanjujući Orlandov zaostatak na jedan koš 23,7 sekundi do kraja. Lopez i Banchero su svaki podijelili par slobodnih bacanja prije nego što je Lillard zaključio utakmicu s dva slobodna bacanja 5,7 sekundi do kraja.

Sacramento Kings su produžili svoj pobjednički niz na šest utakmica svladavši sa 114:97 domaće Boston Celticse, a Domantas Sabonis je u pobjedu svoje momčadi upisao rekord karijere od 28 skokova. Tome je dodao i 23 koša, DeMar DeRozan ubacio je 24 poena za Kingse, aMalik Monk 22. Jaylen Brown predvodio je Boston s 28 poena, a Kristaps Porzingis završio je utakmicu s 22 poena i 10 skokova.

New Orleans Pelicans su u gostima sa 123:115 bili bolji od Philadelphia 76ersa. CJ McCollum zabio je 38 koševa za New Orleans, a još je pet igrača Pelicansa postiglo dvoznamenkast učinak, uključujući Jordana Hawkinsa (21 poen) i Dejountea Murraya (17 poena, 10 skokova). Karlo Matković nije bio u sastavu New Orleansa. Sixersi su bili bez ozlijeđenog Joela Embiida, iako su dočekali povratka Paula Georgea koji je ubacio 25 poena i upisao 11 skokova. Tyrese Maxey je bio najbolji strijelac Sixersa s 30 ubačaja i 12 asistencija.

Oklahoma City Thunder su na gostovanju sa 126:101 nadigrali New York Knickse, a do pobjede ih je vodio Shai Gilgeous-Alexander s 39 koševa. Isaiah Joe postigao je rekord sezone s 31 košem za Oklahomu koja je vodila s čak 30 koševa u drugom poluvremenu. Kod New Yorka je najbolji bio Karl-Anthony Towns s 23 poena i 10 skokova, dok je Josh Hart dodao 16 poena i 13 skokova. Jalen Brunson ubacio je 27 poena za New York kojem je ovo četvrti poraz u zadnjih pet utakmica.

Indiana Pacers su stigli do pete pobjede u nizu svladavši kod kuće sa 108:98 Golden State Warriorse. Tyrese Haliburton i Pascal Siakam zajedno su zabili 50 koševa, svaki po 25. Bennedict Mathurin ubacio je 21 koš dodavši tome momčadski rekord od 10 skokova za Indianu.Pat Spencer je postigao rekord karijere od 17 poena za Warriorse, koji su drugu večer uzastopnog dvoboja igrali bez šest stalnih igrača, uključujući Stephena Curryja, Draymonda Greena, Andrewa Wigginsa i Jonathana Kumingu.

Chicago Bulls su kod kuće lako sa 138:105 pobijedili najgoru momčad lige Washington Wizardse. Zach LaVine ubacio je 33 poena, a Nikola Vučević dodao je 23 poena uz 13 skokova za Chicago koji je tako produžio svoj niz domaćih pobjeda na četiri utakmice. Jordan Poole zabio je 22 koša, a Jared Butler dodao je 18 koševa za Wizardse koji su izgubili petu utakmicu zaredom.

Dvije NBA utakmice zakazane za subotu na području Los Angelesa odgođene su zbog šumskih požara koji i dalje bjesne u regiji. Otkazane su utakmice između San Antonio Spursa i LA Lakersa u Los Angelesu te Charlotte Hornetsa i LA Clippersa u Inglewoodu u Kaliforniji.

Nisu objavljeni novi datumi utakmica.