Basket Mušketiri: Može li Hezonja postati vođa koji Realu nedostaje?

Pred nama je osmo kolo košarkaške Eurolige, te su se za tu prigodu sastali Vedran Babić, Marin Mrduljaš i Saša Živko koji su najavili što nas čeka u novom izdanju emisije Basket mušketiri. Osim toga, u našem studiju gostovao je i trener KK Splita, Dino Repeša.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
