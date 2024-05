Zvezda povela 1:0 protiv Partizana, Avramović promašio produžetak

Podijeli :

U prvoj utakmici finala plej-ofa ABA lige Crvena zvezda je kao domaćin pobedila Partizan 85:82.

Čeka nas jedna od najintenzivnijih serija, a da je to tako vidjelo se od samog starta prve utakmice u Pioniru. Posebno nervozna bila je Zvezda, koja je u prvih šest minuta za tri poena šutirala 0/5, a slobodna bacanja 4/8. Međutim, ni Partizan nije to znao značajnije iskoristiti, pa je uspijevao samo stići do vodstva od tri do pet poena razlike.

Prvo značajnije odvajanje Partizan je imao sredinom druge četvrtine kada je poveo 35:26. Međutim, Zvezda je odgovorila serijom 9-0 i dovela utakmicu u egal – 35:35. Tako se i završilo prvo poluvrijeme 39:39, u kojem nije viđena naročito kvalitetna košarka.

Za razliku od prvog poluvremena, drugo je Zvezda mnogo bolje počela. Poslije uvodnog vodstva Partizana 43:40 Zvezda pravi seriju 7-0 (Nedović četiri poena, Davidovac tri) i dolazi do 47:43. Nastavila je Zvezda povećavati razliku i dvije i pol minute prije kraja treće četvrtine povela je 64:55. Međutim, kao što je Partizan prosuo svojih +9, tako je i Zvezda i Partizan je s dvije trice, Kevina Puntera i Jalena Smitha, smanjio na samo 64:61 pred posljednju četvrtinu.

Zaključno sa početkom četvrte četvrtine Partizan je seriju zaokružio na 10-0 i ponovo prešao u vodstvo – 65:64. A onda je Yago dos Santos na dvije minute do kraja pogodio 2+1 i Zvezda je povela 81:78. Od tada čitavih minutu i pol nitko nije uspio postići koš. A onda je Kevin Punter sa linije slobodnih bacanja smanjio na 81:80 na 37.5 sekundi prije kraja.

Razlika između dva sata bila je 13 sekundi. Odgovornost za Zvezdu preuzeo je Nedović, promašio, ali su se za loptu borili Davidovac i LeDay. Dosuđena je mrtva lopta. Za loptu se izborio Davidovac, potom je i fauliran i 11 sekundi prije kraja išao na liniju slobodnih bacanja. Pogodio je oba i Zvezda je povela 83:80. Odlučila se Zvezda za završnicu bacanja, pa je sedam sekundi prije kraja fauliran, do tada sjajni Nunnally. Pogodio je oba bacanja i Zvezda je imala 83:82 sedam sekundi do kraja.

Lopta je došla ponovo do Davidovca, koji je ukrao tri sekunde i fauliran tek četiri sekunde prije kraja. I pogodio je oba bacanja za 85:82. To je i ostao konačan rezultat, pošto je Aleksa Avramović promašio šut sa pola terena.

Najefikasniji u oba sastava bio je James Nunnally sa 27 poena. Kod pobjednika Yago je zabilježio 18, Mitrović 14, koliko i Miloš Teodosić.

Veliki peh zadesio je Nikolu Topića, koji je igrao jako dobru ulogu i unio priličnu energiju u igri Zvezde kako u obrani, tako i u napadu. Najmlađi akter serije ponovo je ozlijedio koljeno u trećoj četvrtini i morao je biti iznesen s terena.

Iako su tenzije pred ovu utakmicu bile zaista na visokom nivou, sama utakmica protekla je u fer i korektnoj atmosferi. Serija se nastavlja već u srijedu, ponovo u dvorani Aleksandar Nikolić.