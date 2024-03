Ugrožen opstanak ABA lige? Odluka u utorak

Podijeli :

Ivica Čavka/KK Split

Skupština ABA lige koja je organizirana 12. ožujka u Zagrebu, prekinuta je priopćenjem u kojem je navedeno da su klubovi otvoreni po pitanju ulaska Dubaija u regionalno natjecanje, te da su ostali detalji, odnosno da se pričeka bolja financijska ponuda iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, prvobitna je iznosila 1,5 milijuna eura za jednu, odnosno 4,5 milijuna za tri sezone, ali...

Ali, nije sve baš tako jednostavno, naprotiv. Da jest, 19. ožujka, kada je zakazana nova Skupština, riješen bi bio problem vlasničke strukture, Dubai bi postao član ABA lige, a zatim bi se odlučilo o broju klubova, najvjerojatnije 16, uz maksimalan broj od šest sudionika iz jedne države.

Kamen spoticanja je vlasnička struktura, odnosno upis SC Derbyja, Splita i Borca iz Čačka u istu. Postoji opcija da u vlasničku strukturu bude primljen samo SC Derby, koji je to pravo stekao osvajanjem ABA 2 lige, ali se tome protivi Zadar. Opciji da sva tri kluba dobiju vlasničku strukturu, protive se Budućnost i Partizan.

Djeluje da nije bitno, ali jest. Ukoliko se ovaj problem ne riješi, nema nastavka Skupštine, a samim tim nema ni prijema Dubaija u ABA ligu, čime se stopira ulazak ekipe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Eurokup i Euroligu, u ovom trenutku, a dovodi u pitanje legitimitet regionalnog natjecanja, koji ima garancije od vrha Eurolige, da ulazak Dubaija, ne bi ugrozio pozicije klubova iz regije, ni u Euroligi, ni u Eurokupu, naprotiv.

Što se financijske ponude Dubaija tiče, ona će definitivno biti unaprijeđena, ona ni ovakva kakva jest, nije problem, ali se opet sve vraća na početak.

Prva točka je vlasnička struktura, a jedina opcija da se problem riješi je fleksibilnost, koju trebaju pokazati Zadar, Budućnost i Partizan, jer su ostali klubovi spremni na kompromis.

U suprotnom, postojanje ABA lige bi bila dovedena u pitanje, a samim time i prohodnost klubova iz regije ka elitnim europskim natjecanjima, kakva su Euroliga i Eurokup. Varaju se svi koji misle da taj problem može biti rešen preko noći, te da neko drugo takmičenje ili bilo koja druga liga mogu da dobiju status koji je imala ABA liga.

Nema nikakve dileme da Skupština koja slijedi će biti ili ne biti, a rješenje za spomenutu dilemu je kompromis.

U suprotnom, zaista je teško procijeniti što će se događati u periodu koji slijedi, a to se odnosi na sve klubove iz regije. Nije problem da se klubovi vrate u prvenstva svojih država, ali jest pitanje hoće li i kako moći stići do Eurolige i Eurokupa, a to je primarni cilj svi klubova u regiji, bar bi tako trebalo biti.

Istovremeno, u pitanje bi bila dovedena i ABA 2 liga, koja je probudila veliki broj košarkaških centara i klubova , koji su bili gotovo zaboravljeni – Vojvodina, Spartak, Zlatibor, MZT, Sutjeska, Šibenka, Široki, Borac Banjaluka, Rabotnčki, Bosna…

Slijedi 19. ožujak, a istinski ljubitelji košarke se nadaju i vjeruju da će kompromis biti pronađen…