Dubai u ABA ligi, Skupština se nastavlja….

Dubai će naredne sezone igrati u ABA ligi, to je za sada izvjesno, a Skupština koja je prekinuta 12. ožujka se nastavlja. Devet klubova je bilo za, Budućnost nije prisustvovala sastanku, a Partizan nije bio za. Istovremeno, Dubai je prvobitnu ponudu od 1,5 milijuna podigao na 2,5 milijuna za prvu sezonu.

Podsjećanja radi, poslije spomenute Skupštine u Zagrebu je naglašeno da su klubovi otvoreni za ulazak ekipe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali da se čeka bolja financijska ponuda, točnije rečeno, navedeno je da u pitanju detalji, koji su očigledno riješeni.

Skupština je nastavila sa zasjedanjem, u online opciji, a u narednih nekoliko sati će se raspravljati o vlasničkoj strukturi, odnosno o broju sudionika u narednoj sezoni.

Gotovo je izvjesno da će ABA liga brojati 16 klubova, a da Srbija može stići do šest mjesta, pod uvjetom da neka ekipa iz Srbije osvoji ili stigne do finala ABA 2 lige. U slučaju da obje ekipe u finalu budu iz Srbije, posljednjeplasirana ekipa iz ABA lige, igrala bi u baražu protiv najbolje ekipe iz regije iz ABA 2 lige, a da to nije klub iz Srbije.

Vlasnička struktura će biti problematična. Naime, tu je potrebna jednoglasna odluka 11 klubova. Postoji opcija da se u vlasničku strukturu upiše samo SC Derby, koji je to pravo stekao osvajanjem ABA 2 lige. Ovome se protivi Zadar. Dok su Budućnost i Partizan, protiv prijema u vlasničku strukturu sva tri kluba koja se odavno spominju – SC Derby, Split, Borac iz Čačka…

Ukoliko se ne riješi pitanje vlasničke strukture i ulazak Dubaija bi mogao biti upitan…..