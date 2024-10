Sisak nastavlja ubirati bodove u AHL-u, a startala je i regionalna liga!

Podijeli :

KHL Sisak, Nikola Hodalj

Hokejaši KHL Siska proveli su zadnjih nekoliko dana na sjeveru Italije, u pokrajini Južni Tirol, gdje su u četvrtak (10.10.) i subotu (12.10.) odigrali utakmice 6. i 7. kola Alpske lige protiv S.G. Cortine Hafro i Hockey Unterland Cavaliersa. Od ukupno 6 bodova koje su mogli osvojiti uknjižili su 4 pobjedivši Cortinu i izgubivši u produžetku protiv Unterlanda.

Siščani su slavili 8:4 protiv Cortine, višestrukog prvaka Italije i finalista Alpske lige zadnje dvije godine. Igralo u dvorani Stadio Olimpico di Cortina, poprištu Olimpijskih igara 1952. (Cortina d’Ampezzo će 2026. uz Milano opet biti domaćin zimskih olimpijskih igara, op.a.).

Iako rezultat sugerira drukčije, bila je to utakmica u kojoj Vitezovi nisu igrom toliko dominirali kao u prethodna dva domaća susreta. Cortina se pokazala kao, očekivano, zahtjevan suparnik koji je velik dio utakmice kontrolirao igru i imao inicijativu. No, Siščani su bili nevjerojatno učinkoviti (8 postignutih golova na 19 šuteva na gol!) i do izražaja je došla individualna ingenioznost igrača koji su se istaknuli i u prethodnim utakmicama. Posebno treba istaknuti golove Dostaleka (0:1), Brierea (1:5), Brune Idžana (2:6) i Tyronea Brontea (4:7) od kojih bi svaki mogao konkurirati za gol kola. Sisak je već nakon prve trećine vodio 0:4. Cortina se uspjela vratiti na 4:6 sedam minuta prije kraja, no Vitezovi nisu dopustili više. Vilim Rosandić na golu Siska imao je 34 obrane na 38 šuteva Talijana. S druge strane, vratari Cortine imali su dan koji će brzo htjeti zaboraviti (Hawkey, 1.trećina 6/10; Lancedelli 2. i 3. trećina 5/9). Sisački powerplay bio je 1/4, a penalty kill 3/4.

Dva dana potom Sisak odlazi u dva i pol sata udaljenu Egnu (njem. Neumarkt) gradić s oko 5000 stanovnika, gdje ih je čekala posljednja momčad lige, Hockey Unterland Cavaliers. Očekivala su se relativno sigurna 3 boda protiv kluba koji, do susreta sa Siskom, nije imao niti jednu pobjedu u 60 minuta igre (2 poraza, 1 pobjeda u produžetku i 2 poraza u produžetku). Ipak, kao i protiv Cortine Sisak nije bio dominantnija momčad. Štoviše, Cavaliersi su igrali možda još agresivnije i brže, nego Cortina dva dana prije. Sisak je cijelu utakmicu lovio rezultat. Domaćin je vodio 1:0 nakon prve trećine u kojoj niti jedna momčad nije puno šutirala. Sisak preko Brontea izjednačuje na početku 2.trećine, a domaći vrlo brzo odlaze na 2:1. Vito Idžan izjednačuje na 2:2 sretnim-spretnim golom kada se njegov šut s plave linije odbija od leđa suparničkog igrača i preko glave vratara. U posljednjoj trećini domaći s dva gola u prvih 6 minuta odlaze na 4:2 i u tom trenutku se činilo da bodovi Sisku izmiču iz ruke. Ali onda smo uspjeli vidjeti još jednu karakteristiku Siščana, onu koja će svidjeti njihovim navijačima, a to je borbenost i upornost. Nastavili su pokušavati, iako je i suparnik bio nepopustljiv, no na krilima braće Idžan (Bruno s igračem više zabija za 4:3 iz svog “ureda”, a Vito doslovno u zadnjoj minuti, kada je trener Siembida povukao vratara i Sisak igrao sa šest igrača na pet, zabija za 4:4). Išlo se u produžetak i osjećalo se da je zamah na strani Siska i tako je izgledalo na početku proodužetka, ali jedna nesmotrenost u obrani Vitezova donosi pak u posjed Latvijca Murnieksa koji svojim drugim golom odlučuje utakmicu, 5:4 u korist domaćina. Rosandić je imao obrane 33/38, tj. 86.8%. Powerplay Siska bio je 2/4, a penalty kill 4/4.

Sisak se tako drugi puta ove sezone morao zadovoljiti bodom nakon poraza u produžetku. Sisak je jedina momčad lige još neporažena u 60 minuta. Ujedno su i najučinkovitiji s 30 postignutih golova. Dvoboj s Unterlandom bio je fizički izrazito zahtjevan i do sada u prvenstvu možda i najteži koji su Siščani odigrali. Zato će dobro doći 5-6 dana odmora prije novog testa u drugom krugu Continental Cupa koji se igra u talijanskom Collalbu, gdje je domaćin aktualni AHL prvak Rittner Buam, a Sisak će još igrati i protiv Jesenica i ukrajinskog Sokola iz Kijeva.

U subotu je s dvije utakmice otvorena i osma sezona regionalnog IHL – natjecanja u kojem igraju klubovi iz Hrvatske, Slovenije i Srbije. Zagrebačka Mladost gostovala je u Kranju kod branitelja naslova, Triglava i teško su poraženi 3:14. U obranu Mladostaša recimo da je među 14 igrača na popisu za utakmicu bilo čak 5 juniora od kojih najstariji ima 19, a najmlađi svega 15 godina. S druge strane Triglav je izrazito iskusna momčad, neznatno promijenjena u odnosu na prošluj sezonu, u kojoj i dalje glavnu riječ vode Krištof Potočnik (3G,1A), Aljoša Pretnar (2G,2A), kapetan Miha Ahačič (1G,3A) i Anže Podrekar (2G,3A).

U drugoj utakmici “rezervna” momčad Jesenica na gostovanju u beogradskoj ledenoj dvorani Pionir slavila je 6:4 protiv prošlogodišnjih finalista IHL-a, Crvene Zvezde. David Baloh predvodio je Željezare s 3 boda (2G,1A), a isto toliko je imao jedan od najboljih igrača Zvezde, Marko Dragović. Trebali su još biti odigrani dvoboji Vojvodina – Medveščak i Zagreb – Slavija, ali nemamo informaciju zbog čega nisu. Medveščak bi u nedjelju, 13.10. trebao igrati u Beogradu protiv Zvezde.