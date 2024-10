KHL Sisak s 10 golova šokirao austrijski klub na gostovanju!

Podijeli :

KHL Sisak

U 5. kolu Alpske hokejaške lige, hokejaši KHL Siska nanijeli su težak poraz austrijskoj momčadi EK Die Zeller Eisbaren svladavši ih s čak 10:2 na ledu dovrane Zibel pred više od tisuću gledatelja.

Nakon demoliranja Gherdeine prije tjedan dana (7:1), hokejaši Siska u subotnjem ogledu protiv Zeller Eisbarena iz mondenog grada Zell Am See u austrijskoj pokrajini Salzburg, ne samo da nisu razočarali, nego su dapače nadmašili sami sebe i ponizili Polarne Medvjede zabivši im čak 10 golova i tako postali prva momčad koja je ove sezone nekome utrpala dvoznamenkastu cifru.

Toliko uvjerljivo i nadmoćno su djelovali Vitezovi da sam uvjeren da je bilo ljudi i iz lige i gostujućih igrača, trenera, navijača pa čak i domaćih navijača koji su se nakon novog trijumfa Siska češkali po glavi i pitali se: “Dobro, što se događa, od kuda su došli ovi tipovi?”

Iako smo još u ranoj fazi prvenstva, možda je krajnje vrijeme da se slijedeći suparnici počnu ozbiljnije pripremati za sisačke novajlije.

Jer, Zell Am See nije loša momčad, daleko od toga. Od početka utakmice vidjelo se da su brža i agresivnija momčad od Gherdeine. Neprekidno su šutirali i Siščani prvih pet minuta nisu imali šut na gol. Sve se ubrzo mijenja kada Bruno Idžan fenomenalno pogađa pod gredu s igračem više, a potom se Tyrone “The Cyclone” Bronte munjevito sjurio po desnom krilu, fantastično proigrao Brièrea u naletu po lijevoj strani, a ovaj zakucao za 2:0. Tim je rezultatom i završena prva trećina.

Opet u nastavku jako kreću gosti, smanjivši preko McLeoda s igračem više na 1:2. Ali, slično kao i protiv Talijana, Siščani kao da izazivaju protivnika da im zabije, samo kako bi u idućem trenutku ubacili u višu brzinu i utrpali još nekoliko golova. Tako je i ovaj put bilo, prvo Dobrić zabija za 3:1, zatim Vukadin radi odličan bodycheck na igraču Zella, Siščani uzimaju pak i idu u kontru, a Dostálek krasno podvaljuje Brièreu za novo “zakucavanje”. Trener Zella, Marcel Rodman zove odmah time-out kako bi malo prodrmao svoje igrače, no pomoći više nije bilo. Bronte je zabio za 5:1 na asistenciju Brièrea. Ta tri gola Siščana došla su u razmaku od 5 minuta.

Za pohvaliti je i Austrijance, jer se nisu predavali, nastavili su klizati brzo, pokušavati, šutirati, no Vitezovi su jednostavno bili prejaki, preagresivni i neumoljivo su kažnjavali i najmanji propust suparnika, a Vilim Rosandić na golu opet je postavio zid i teško ga je bilo svladati. Na kraju je završio s 35 obrana na 37 šuteva. Do kraja druge trećine Putnik je uspio smanjiti na 2:5, no to je opet samo bio dodatan poticaj domaćima da stisnu jače. Bruno Idžan zabio je za 6:2 tri minute prije kraja drugog dijela.