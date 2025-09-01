VIDEO / Njemačka ponizila Britance +63, ali to nije ni blizu rekorda Eurobasketa

Podijeli :

Aktualni svjetski prvak Njemačka odigrala je spektakularnu utakmicu u 4. kolu skupine B u Tampereu porazivši slabašnu Veliku Britaniju s čak 63 koša razlike.

Njemačka je stopostotni učinak u grupnoj fazi zadržala pobijedivši Britance 120:57 (32:19, 26:12, 30:9, 32:17), što je najuvjerljivija pobjeda dosadašnjeg dijela turnira.

Ipak, tih +63 nije dovoljno ni za top 10 najvećih pobjeda u povijesti europskih prvenstava. Na vrhu i dalje stoji rezultat iz 1953. godine kada je SSSR porazio Dansku 118:14.

Još su tri puta razlike išle iznad 100 poena (1947. godine Belgija – Albanija 114:11 te 1939. Litva – Finska 112:9 i Latvija – Finska 108:7), četiri puta su bile 90+ i dva puta 80+. No, to je bilo u nekim drugim vremenima. Najsvježiji primjer rezultata iz topa 10 datira 1955. godine.

Najuvjerljivija pobjeda u povijesti Njemačke, doduše Zapadne, ostat će ona nad Škotskom iz 1989. godine kada je bilo 127:53.

Nijemce je do pobjede predvodio Tristan da Silva s 25 koševa. Dennis Schröder ubacio je 19, a Franz Wagner 18 uz deset skokova.

U posljednjem kolu 3. rujna Njemačka igra protiv Finske i pobjedom bi potvrdila poziciju broj 1 uoči drugog kruga.

