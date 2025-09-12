VIDEO / Njemačka je prvi finalist Eurobasketa

Podijeli :

Prvo polufinale Eurobasketa počelo je u 16 sati, a u njemu su sudjelovale reprezentacije Finske i Njemačke. U polufinalu koje se odigralo u Rigi bolja je bila reprezentacija Njemačke koja je s 98:86 postala prvi finalist prestižnog košarkaškog natjecanja.

Finska je prvu četvrtinu odradila kao i većinu prvenstva, u vodstvu. Poveli su s 18:11, ali su do kraja prve dionice uspjeli izgubiti tu prednost. Nijemci su na kraju prvu četvrtinu pobijedili s 30:26, a do kraja poluvremena ta je prednost narasla na +14 (61:47).

Ključan za Nijemce bio je Franz Wagner s 20 poena, a pridružio mu se i Dennis Schroder s 13 poena. Kod Finaca je najbolji u prvom dijelu bio Olivier Nkamhoua s 13 dok je njihov najbolji igrač Lauri Markkanen ostao na osam poena.

Njemačka je uspješno čuvala svoju prednost te je na kraju s 98:86 izborila finale. Najbolji u njihovim redovima bili su Schored i Wagner s 26 i 22 poena.

U finalu koje će se održati u Rigi će Nijemci čekati pobjednika vatrenog susreta između Grčke i Turske.

