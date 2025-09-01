VIDEO / Jokića ponijela glazba, kamera ga uhvatila kako pjevuši hit Pitbulla

Podijeli :

Opušteno i rutinski košarkaši Srbije odradili su Češku u četvrtom kolu grupne faze Eurobasketa. U dobrom je raspoloženju bio i Nikola Jokić koji je sudjelovao u utakmici 18 minuta i u tom vremenu postigao šest koševa uz sedam skokova i četiri asistencije. U jednom trenutku posljednje četvrtine kamera je uhvatila Jokića kako pjevuši hit Pitbulla 'Don't stop the party' iz 2012. godine, pjesmu koja se često pojavljuje na repertoaru DJ-eva na sportskim događajima diljem svijeta.

