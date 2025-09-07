VIDEO / Fantastični Giannis nije dozvolio novi šok! Grčka je u četvrtfinalu Eurobasketa

Podijeli :

Wunderlx via Guliver

Košarkaši Grčke posljednji su četvrtfinalisti Eurobasketa.

Košarkaši Grčke zadnji su sudionici ovogodišnjeg Eurobasketa u Rigi, oni su u dvoboju osmine finala sa 84-79 (28-22, 22-19, 17-18, 17-20) svladali Izrael.

Opet je sjajnu partiju u dresu Grčke pružio Giannis Antetokounmpo sa 37 koševa i 10 skokova, dok je Deni Avdija ubacio 23 za poraženi sastav.

Konačnih pet koševa razlike ne odaje pravo stanje stvari na terenu jer je Grčka vodila svo vrijeme iako je pogodila tek četiri od 25 pokušaja za tricu, u četvrtoj je četvrtini došla i do najvećih 14 koševa prednosti e njezina pobjeda niti u jednom trenutku nije dolazila u pitanje.

Grčka će u utorak u četvrtfinalu igrati protiv Litve koja je u subotu izbacila domaćina Latviju sa 88-79.

Ranije u nedjelju Slovenija je sa 84-77 (29-11, 21-29, 22-16, 12-21) pobijedila Italiju. Sloveniju je opet predvodio fenomenalni Luka Dončić sa 42 koša i 10 skokova, dok je Simone Fontecchio ubacio 22 za Italiju. Slovenija će u četvrtfinalu u srijedu igrati protiv svjetskog prvaka Njemačke koja je u subotu svladala Portugal sa 85-58.

Gruzija je priredila novu senzaciju u osmini finala svladavši velikog favorita Francusku sa 80-70 (24-20, 14-17, 20-17, 22-16). Tornike Šengelija i Kamar Baldwin predvodili su Gruziju sa po 24 ubačaja, dok je Sylvain Francisco sa 14 poena bio najefikasniji kod blijede Francuske. Gruzija će u četvrtfinalu u srijedu igrati protiv Finske koja je u subotu također senzacionalno izbacila Srbiju svladavši ju sa 92-86.

Četvrtfinale je izborila i Poljska zahvaljujući 80-72 (14-23, 26-21, 22-17, 18-11) pobjedi protiv Bosne i Hercegovine. Opet je u sastavu Poljske, kojeg vodi hrvatski stručnjak Igor Miličić, raspoložen bio naturalizirani Amerikanac Jordan Lloyd sa 28 koševa, Mateusz Ponitka je dodao 19 uz 11 skokova, dok su Jusuf Nurkić sa 20 i John Roberson sa 19 poena bili najefikasniji kod BiH. Poljska će u utorak u četvrtfinalu igrati protiv Turske koja je u subotu nadigrala Švedsku sa 85-79.