VIDEO / ‘Baby Jokić’ brutalno zakucao preko grčkog centra

U tijeku je utakmica Turske i Grčke u latvijskom glavnom gradu Rigi. Turci su se brzo odvojili, a sredinom druge četvrtine vidjeli smo jedan od najboljih poteza utakmice. Lopta je došla u ruke Alperena Senguna, a "Baby Jokić", kako mu vole tepati brojni mediji, se sjurio prema grčkom košu i zakucao preko njihova centra Alexandrosa Samodurova. Tako je Turska došla do prednosti +11 koja je kasnije narasla i do +21 tri minute prije kraja druge četvrtine.

