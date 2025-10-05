VIDEO / Amerikanac McNulty ispisao povijest obranom naslova pobjednika CRO Racea

Podijeli :

Amerikanac Brandon McNulty (UAE) obranio je naslov ukupnog pobjednika biciklističke utrke CRO Race, koja je u nedjelju završila u Zagrebu.

McNulty je tako u desetom izdanju utrke postao prvi biciklist s dva naslova, a ukupnu pobjedu mu je donio trijumf na “kraljevskoj”, četvrtoj etapi od Krka do Labina u petak.

Pobjednik zadnje, šeste etape duge 150 kilometara, po jakoj kiši, od Samobora do Zagreba bio je Izraelac Oded Kogut.

