Nova etapna pobjeda za Pogačara, do naslova još manje od 34 km

AP Photo/Daniel Cole via Guliver

Fenomenalni slovenski biciklist Tadej Pogačar (UAE Emirates) u subotu je stigao do svoje pete etapne pobjede na ovogodišnjem "Tour de Franceu" prošavši prvi ciljem 20. etape vožene od Nice do vrha uspona na Colde la Couillole u dužini od 132.8 kilometara čime je dodatno povećao svoju prednost u ukupnom redoslijedu.

Nakon dviju uzastopnih etapnih slavlja u Pirenejima prošlog vikenda, Pogačar je isto ponovio i u Alpama osvojivši 19. i 20. etapu u petak i subotu. Usto je osvojio je i četvrtu etapu u prvom tjednu kada je utrka prelazila iz Italije u Francusku preko Alpa te je tako postao prvi vozač koji je osvojio pet brdskih etapa na jednom “Touru” još od 1948. godine i Talijana Gina Bartalija.

Kako je još ranije osigurao ukupnu pobjedu, Pogačar je u subotu mogao voziti defenzivno te je samo pokrivao napade svojih najbližih konkurenata. Na pretposljednjem usponu dana, Col de la Colmiane na čelo pelotona je stala momčad trećeg u ukupnom redoslijedu Belgijanca Remca Evenepoela Soudal-QuickStep što je jasno dalo naznačiti kako će Evenepoel na posljednjem usponu pokušati napasti drugoplasiranog Danca Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike).

To se i dogodilo osam kilometara prije cilja, no Evenepoelov napad nije dugo trajao, Vingegaard je odgovorio protunapadom na koji je reagirati mogao samo Pogačar.

Taj je dvojac u posljednjih pet kilometara sustavno pohvatao sve vozače koji su se nalazili u ranom bijegu, posljednjeg su uhvatili Ekvadorca Richarda Carašaza (EF Education-EasyPost) dva kilometra prije kraja i tada je bilo jasno kako će upravo Vingegaard i Pogačar u završnici odlučivati o etapnom pobjedniku. Dvjesto metara prije cilja Pogačar je ubrzao na što Vingegaard nije imao odgovor te je Slovenac ciljem prošao sa sedam sekundi prednosti u odnosu na Danca.

Uoči posljednje etape, 33.7 kilometara dugačkog pojedinačnog kronometra od Monaca do Nice Pogačar ima 5:14 minuta prednosti ispred drugog Vingegaarda, odnosno 8:04 minuta ispred trećeg Evenepoela te će zasigurno potvrditi svoju treću pobjedu na “Touru” u karijeri, nakon 2020. i 2021. Usto ima i dva druga mjesta iz 2022. i 2023., a postat će i osmi vozač u povijesti biciklizma s pobjedama na dvije najveće trotjedne utrke na svijetu, “Giru d’Italia” i “Touru” u istoj godini. Do pobjede na “Giru” u svibnju je stigao sa šest etapnih pobjeda, pa bi u slučaju pobjede na nedjeljnom kronometru mogao stići i do šest etapnih slavlja na “Touru”.