VIDEO / Bezzecchi pao i osvojio pole position, Bagnaia ostao u 2025.

Podijeli :

AP Photo/Kittinun Rodsupan via Guliver

Vozač Aprilije Marco Bezzecchi osvojio je pole position za otvaranje nove sezone MotoGP prvenstva, na Velikoj nagradi Tajlanda.

Talijan je u subotu nastavio tamo gdje je stao u petak, kada je bio najbrži i na slobodnom i na službenom treningu, premda je pritom zabilježio i dva pada.

Bezzecchi je pao na drugom slobodnom treningu, a potom i u završnici kvalifikacija, no to ga nije omelo u osvajanju trećeg uzastopnog pole positiona, ujedno i desetog u kraljevskoj klasi.

Popularni Bez do pole positiona došao je krugom od 1:28.652 minuta, s 35 tisućinki prednosti u odnosu na branitelja naslova Marc Marquez. Njima dvojici će se u prvom startnom redu pridružiti Raul Fernandez iz momčadi Trackhouse, koji je bio nešto više od dvije desetinke sporiji od talijanskog motociklista.

Odlične kvalifikacije viđene su na stazi „Chang“, gdje je Bezzecchi gotovo rutinski osvojio pole position, i to već u ranoj fazi. Dugo mu je momčadski kolega Jorge Martin bio najbliži, da bi ga potom počeli ugrožavati i stariji Márquez te Fernández, koji su ga nakratko potisnuli u drugi startni red.

Ispred Martina do kraja kvalifikacija plasirao se i Fabio Di Giannantonio iz momčadi VR46, a slijedio ih je vozač KTM Racinga Pedro Acosta. Prošlogodišnji viceprvak Alex Marquez bio je tek sedmi, sa 425 tisućinki zaostatka za Bezzecchijem, dok su desetoricu najbržih upotpunili Ai Ogura iz Trackhousea, drugi vozač VR46 momčadi Franco Morbidelli te Joan Mir na Hondi.

Kvalifikacije u Buriramu obilježio je i nastavak problema za Francesco Bagnaia, koji je ispao u prvom dijelu te će startati s 13. pozicije. Vozač Ducatija, kao i u više navrata tijekom 2025. godine, napravio je velik broj pogrešaka u pokušaju da odvozi brzi krug, a prilikom posljednjeg pokušaja omeo ga je Morbidellijev izlet.